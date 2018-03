The Breadwinner: la dure réalité d'une jeune Afghane ****

Un film d'animation pour enfants qui se tient loin des princesses, des châteaux et des animaux qui parlent. D'une grande tristesse, The Breadwinner a des airs de documentaire et il raconte l'enfer que vit une famille afghane.

L'Ontarienne et féministe Deborah Ellis a vécu plusieurs mois dans des camps de réfugiés au Pakistan où elle a interviewé de nombreuses femmes afghanes. C'est là qu'elle a eu l'idée d'écrire la série de livres pour enfants Parvana, qui a été vendue dans plus d'une vingtaine de pays. Produit par Angelina Jolie, actrice engagée et envoyée spéciale du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU, le film basé sur un des tomes montre l'injustice et le quotidien morne et difficile des femmes vivant sous l'emprise du machisme des talibans.