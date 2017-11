Junior majeur: pour voir du bon hockey ***

Attaquant pour les Saguenéens de Chicoutimi, Janeau Trudel (Antoine Olivier Pilon) est une des grandes vedettes de la Ligue junior majeur du Québec. Mais de mauvaises décisions viendront compromettre ses relations avec son meilleur ami et coéquipier Joey Boulet (Rémi Goulet) et sa copine d'enfance Julie (Alice Morel-Michaud).

À la fin du film Les pee-wee 3D, le père de Janeau disait à son fils, debout de l'autre côté de la baie vitrée : « Ça va bien aller. » Cinq ans plus tard, à la veille du repêchage dans la Ligue nationale, ça ne va plus si bien dans la vie de Janeau, qui en quelques jours fera mauvais choix sur mauvais choix et décevra tous ceux qui l'aiment.

Junior majeur est à la fois un film sur le dur apprentissage de l'âge adulte et des responsabilités qui l'accompagnent, et un pur film sportif, avec revers, suspense et rivalités à la clé. Il n'y a pas beaucoup de subtilité dans son scénario assez télégraphié, sa morale grosse comme le bras, sa musique tonitruante et son montage aux allures de clip.

Junior majeur, on le comprend, n'a pas la fraîcheur des Pee-wee 3D. Mais son rythme haletant ainsi que le naturel et le talent des trois protagonistes en font un honnête divertissement. En filigrane, les rapports père-fils restent ce qu'il y a de plus intéressant dans ce long métrage d'Éric Tessier. L'intense discussion entre Janeau et son père (Normand Daneau) mais surtout la scène où Joey défie son père (excellent Claude Legault) pour se débarrasser de son emprise viennent toucher une corde sensible.

Les ados et les jeunes adultes se reconnaîtront probablement dans les enjeux de ce film dont ils sont le public cible. Et en cette période où le Canadien se désagrège sous nos yeux, les amateurs auront au moins la chance de voir un peu de bon hockey !

DRAME SPORTIF

Junior majeur

Éric Tessier

Avec Antoine Olivier Pilon, Rémi Goulet, Alice Morel-Michaud et Claude Legault

1 h 55

Trois étoiles