The Square: comme une mauvaise conscience ***1/2

Conservateur apprécié d'un musée d'art contemporain à Stockholm, Christian s'apprête à lancer une exposition intitulée The Square, une sorte d'installation incitant les visiteurs à l'altruisme et à honorer leurs devoirs à l'égard de leurs contemporains. Il est cependant confronté aux valeurs qu'il défend après s'être fait voler son téléphone portable...

The Square

Alors ? Digne d'une Palme d'or, cette comédie satirique venue de Suède ? Même si The Square n'est pas aussi fort que Force majeure, le film qui a révélé Ruben Östlund au monde il y a trois ans, il reste qu'on a affaire ici à une oeuvre réjouissante, qui oblige le spectateur à s'interroger sur le tiraillement entre des valeurs qu'on veut nobles et la simple expression de la nature humaine.

De la même manière qu'il explorait la lâcheté d'un père de famille qui a instinctivement pris ses jambes à son cou sans s'occuper des siens lors d'une avalanche en montagne, le cinéaste confronte de nouveau son personnage principal - un conservateur de musée - à ses contradictions.

Ainsi, la persistance d'un gamin - très drôle - à réclamer des excuses à Christian après que ce dernier l'eut pratiquement accusé du vol de son téléphone portable prend ici la forme d'une mauvaise conscience. Östlund parsème ainsi son film d'observations particulièrement caustiques et n'épargne pas non plus le milieu de l'art contemporain.

Le récit aurait sans doute pu être resserré un peu, et l'on peut soupçonner le jury du Festival de Cannes d'avoir fait consensus autour d'un film fort intéressant, certes, mais qui ne méritait peut-être pas le laurier suprême.

COMÉDIE DRAMATIQUE

The Square

Ruben Östlund

Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West.

2 h 22

Trois étoiles et demie