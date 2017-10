The Meyerowitz Stories: histoires de famille ***1/2

Le cinéma de Noah Baumbach (Frances Ha, While We're Young) n'a jamais été plus directement en phase avec celui de Woody Allen qu'à travers ce nouveau film. D'abord, il y a New York, dont l'esprit particulier vogue sur cette famille dysfonctionnelle, de laquelle émane un humour «juif» réjouissant.

Le point de départ est intéressant, car il prend le revers d'un cliché bien établi. On dit souvent qu'il doit être difficile de se faire une place dans le monde quand on est né de parents célèbres, mais le problème des trois enfants de la famille Meyerowitz est de nature différente: leur père est un artiste qui n'a jamais eu droit à la reconnaissance ni à la célébrité. Dustin Hoffman incarne à merveille ce patriarche bourru et frustré, dont la situation devient préoccupante au point où rapplique celui qui s'est éloigné de la famille depuis longtemps, évidemment le fils favori du paternel.