We're Still Together: besoin d'amour ***

We're Still Together

Ce voyage au coeur de la nuit sert de rite de passage à Chris. Au contact de Bobby, le jeune homme amorce une métamorphose qui lui permet de s'affranchir de ses complexes liés à son tour de taille.

Filmé avec un mince budget et peu de moyens, avec une caméra portée, en son et lumière ambiants avec plusieurs gros plans, We're Still Together cherche surtout à explorer le mal de vivre qui habite le duo, sans en livrer toutes les clés. C'est parfois maladroit et plaqué, notamment la finale prévisible, mais il y a une véracité qui ne se dément pas.

* * *

We're Still Together (V.F.: Toujours ensemble). Drame de Jesse Noah Klein. Avec Jesse Camacho, Joey Klein, Eve Harlow. 1 h 22.

