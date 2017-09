Our Souls at Night: voulez-vous dormir avec moi? ***

Jane Fonda et Robert Redford ne s'étaient pas donné la réplique depuis The Electric Horseman, film que Sydney Pollack a réalisé il y a près de 40 ans. La réunion de ces deux icônes constitue évidemment l'un des grands plaisirs d'Our Souls at Night, drame intimiste dont la réalisation est assurée par Ritesh Batra.

Au-delà de l'aspect «retrouvailles», le nouveau film du cinéaste indien, révélé il y a quatre ans grâce à The Lunchbox, se distingue aussi par son propos.

De façon touchante et subtile, le récit aborde en effet la question de la solitude des personnes âgées et, surtout, le besoin de chaleur humaine qui, trop souvent à cette étape de la vie, reste à combler.