Matthew Vaughn renoue avec l'univers de Dave Gibbons et Mark Millar dans cette suite du succès qu'a été Kingsman - The Secret Service en 2015, et qui se moque joyeusement des films d'espionnage britanniques. Avec encore plus de vedettes, d'effets spéciaux, de blagues douteuses et de costumes chics, ainsi qu'une véritable orgie de gadgets comme seuls les espions en possèdent.

La méchante est cette fois Poppy (Julianne Moore), à la tête du plus grand cartel de drogue au monde qui, après avoir détruit le quartier général des Kingsman, a empoisonné sa marchandise et menace de ne pas donner l'antidote aux millions de drogués de la planète si son commerce n'est pas légalisé. Ce qui permet de placer une pointe assez raide sur un président américain stupide qui voit là l'occasion de gagner la guerre contre la drogue en laissant simplement ses consommateurs crever. Eggsy (Taron Egerton) et Merlin (Mark Strong), seuls survivants, devront faire alliance avec les Statesman aux États-Unis - bonjour, les blagues entre British et Américains - pour sauver le monde, rien de moins.

On met ici de côté tout sens de la mesure et du réalisme pour sauter à pieds joints dans le délire, l'action hyper chorégraphiée et l'humour non-stop, tout en appréciant le retour de Colin Firth (ressuscité) et la brève apparition très drôle d'Elton John, qu'on n'a jamais entendu autant sacrer. Bref, Matthew Vaughn, qu'on dirait lui-même sous l'effet de substances, offre un divertissement haut de gamme qui plaira aux fans ou tapera sur les nerfs de tout cinéphile allergique au genre parodique, ou encore qui préfère ses espions très sérieux.

Comédie d'action

Kingsman - The Golden Circle

(V.F. : Kingsman - Le cercle d'or)

Matthew Vaughn

Avec Taron Egerton, Colin Firth, Julianne Moore, Mark Strong

2 h 21

***