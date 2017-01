Julieta: un Almodóvar de très belle tenue ***1/2

Julieta est en effet inspiré de trois nouvelles de la romancière canadienne, que le chantre de la Movida a recadrées en Espagne en les fusionnant en une seule intrigue. Il reste peu de Munro à la fin, cela dit. Et beaucoup d'Almodóvar. Quelques éléments dans une dimension plus fantasmagorique peuvent quand même parfois rappeler le pays d'origine de l'auteure (un cerf court dans la neige à côté d'un train), mais Julieta s'inscrit de façon non équivoque dans la démarche habituelle de celui qui, depuis plus de 35 ans, est le chef de file du cinéma espagnol.

À une galerie de personnages féminins déjà très riches, composée au fil de 20 longs métrages, Almodóvar en ajoute ici un autre, plus vulnérable, plus tragique. L'entrée en matière est d'ailleurs remarquable. Julieta est dans ses boîtes, sur le point de se refaire une nouvelle existence à l'extérieur de Madrid avec un nouveau compagnon de vie. Dans toute la quiétude de sa maturité.

Il se trouve pourtant qu'une rencontre furtive dans la rue viendra tout faire basculer. Quelqu'un vient en effet lui parler de sa fille, disparue mystérieusement de sa vie - elles étaient pourtant très proches - il y a 12 ans. Julieta avait cru s'en être fait une raison, mais non. Cette rencontre vient tout remuer, tout bouleverser, tout remettre en question. Et fait resurgir du passé une histoire à tiroirs, du genre de celles que le cinéaste affectionne tant. Il en maîtrise d'ailleurs tous les rouages.

Au coeur du récit se trouve le thème de la culpabilité. Celle qu'imposent parfois sur vous, sans coup férir, les méandres du destin, en marge de toute connotation religieuse ou spirituelle.