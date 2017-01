Hidden Figures: parce qu'on est en 1962...  ***1/2

La plus grande qualité de Hidden Figures est de révéler au grand jour une page méconnue de l'histoire de la conquête de l'espace. En plus, Theodore Melfi, à qui l'on doit notamment St. Vincent (avec Bill Murray), vise essentiellement à construire un récit susceptible de plaire au plus large public. Mission accomplie à cet égard. Son film est tout simplement irrésistible.

Dès l'entrée en matière, alors que trois femmes afro-américaines se font accompagner par un policier blanc après que leur rutilante Chevrolet Impala est tombée en panne, le ton est donné. Il appert que ces dames ont été embauchées par la NASA pour servir d'ordinateur humain, à une époque où IBM en est encore à ses balbutiements.

En 1962, en Virginie, rien n'est pourtant simple. Au combat féministe s'ajoute celui pour la reconnaissance des droits civiques des Afro-Américains. Ainsi, l'un des grands symboles de cette discrimination reste les toilettes. Quand elle est promue dans un service encore plus spécialisé, dirigé par Al Harrison (Kevin Costner excelle dans ce genre de rôle), Katherine (Taraji P. Henson) doit constamment parcourir un kilomètre sur le terrain de la NASA afin d'utiliser les seules toilettes réservées aux femmes «de couleur».

Aussi Melfi n'hésite-t-il pas à utiliser des ressorts comiques pour mieux faire passer le message, d'autant qu'il dispose d'une distribution d'ensemble de tout premier ordre.

Alors que la question raciale est encore mise en exergue chez nos voisins du Sud, Hidden Figures tombe assurément à point nommé.

***1/2

Hidden Figures (V.F.: Les figures de l'ombre)

Drame historique de Theodore Melfi. Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner. 2h07.

