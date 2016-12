Le fils de Jean: secret de famille ***1/2

L'histoire: Informé de la mort d'un père québécois qu'il ne connaissait pas, un trentenaire français s'amène à Montréal avec le dessein de rencontrer une partie de sa nouvelle famille. Or, un vieil ami du défunt interdit au jeune homme de révéler aux autres sa filiation, histoire de préserver à jamais un secret bien gardé.

On se méfie habituellement - et le plus souvent à raison - de ces films français dont l'intrigue est campée chez «les cousins» d'Amérique. Peu de cinéastes étrangers parviennent en effet à éviter le piège à clichés se déployant devant eux, tout autant que la tentation de verser dans l'excès d'exotisme bon teint.

En adaptant librement le roman de Jean-Paul Dubois Si ce livre me rapprochait de toi, Philippe Lioret (Welcome, Toutes nos envies) a su livrer un film empreint d'authenticité, dans lequel la québécitude est intégrée dans le récit de façon harmonieuse, sans exagérer dans un sens ou l'autre. Grâce à une caméra attentive, le cinéaste parvient à bien traduire la quête identitaire inattendue dans laquelle se retrouve Mathieu (excellent Pierre Deladonchamps), un jeune Français.