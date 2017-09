L'automne Luc Picard

Assumer

Luc Picard a tenu la vedette ces dernières années dans des séries qui ont connu, disons, un succès critique mitigé. On pense aux Jeunes loups, à TVA, et à Sur-Vie, à Séries plus. «J'assume», dit-il quand on lui pose la question. Puis, un (très) long silence. «C'est dur de parler de ça et de rester délicat. À chaque projet, je fais vraiment de mon mieux, mais tu ne peux pas toujours prévoir ce que ça va devenir. Et puis, j'ai un enfant. Je gagne bien ma vie, mais il y a des années plus difficiles que d'autres, forcément. En plus, l'oisiveté ne me sied pas beaucoup. Il faut que je fasse quelque chose. Tout ça rentre donc en ligne de compte. Et puis, sur chaque expérience, même si ce n'est pas une réussite, tu peux essayer des trucs.»

Avec son prix du meilleur second rôle l'an dernier pour son personnage de mafieux à la mèche courte dans Les mauvaises herbes, puis ce premier rôle dans District 31, les choses semblent se replacer pour celui pour qui le jeu reste la principale passion.

«J'ai accepté de faire District il y a un an, avant de savoir l'engouement qu'il y aurait autour. Je voulais être certain d'avoir un rôle au moment où Les rois mongols sortirait, pour que le monde ne m'oublie pas.»

Ce qui ne risque pas d'arriver, puisqu'il s'apprête à entrer dans les maisons des gens quatre soirs par semaine. Le comédien est prêt à affronter cette nouvelle visibilité avec plus de sérénité qu'à l'époque d'Omertà. «Je suis plus prêt à dealer avec ma gêne naturelle. Quand la célébrité a commencé, j'étais tout croche tout le temps. J'étais juste ben mal à l'aise. Je manquais de simplicité, honnêtement. Là, j'ai plus confiance.»

Le film

Les rois mongols, qui a été présenté en ouverture du Festival de cinéma de la ville de Québec mercredi et qui sera à l'affiche partout dans la province vendredi prochain, occupe une place à part dans le coeur de Luc Picard.

Le récit, adapté du roman de Nicole Bélanger, se déroule pendant la crise d'Octobre et raconte l'histoire de Manon, de son petit frère Mimi et de leurs cousins Denis et Martin. Parce qu'elle a peur d'être séparée de Mimi, la jeune fille entraînera le quatuor dans une aventure rocambolesque, mais qui prendra une tournure tragique. Le résultat est un film où la petite histoire se mêle habilement à la grande, délicat et émouvant, et aux nombreux accents ducharmiens.

«Bien sûr que j'ai pensé aux Bons débarras, dit le réalisateur. Mais en même temps, c'était presque trop proche, alors je n'ai pas voulu le revoir. Les deux films qui m'ont davantage guidé sont Les ordres et Stand By Me.»

Pour créer une chimie dans le groupe de jeunes, Luc Picard les a réunis en dehors du plateau, a organisé des soupers, des visionnements de films. «À un moment, pendant le tournage, j'ai vu la magie. Je pense qu'ils vont se souvenir de cette expérience toute leur vie.» Il a su tirer le meilleur de chacun d'eux, car ils sont tous formidables de justesse.

Les quatre jeunes confirment: Luc Picard a agi en «père» avec eux, pas juste avec son fils Henri, qui faisait partie du groupe. Un rapport affectueux qui est à l'image de celui qu'il entretient avec l'équipe technique.

Émotion

Luc Picard, on le comprend, est un homme de principe et de coeur. Ce n'est pas pour rien que ses films distillent autant d'émotion. «Quand je ressors d'un film avec le coeur plus grand que lorsque je suis rentré, je suis content. Ça n'arrive pas si souvent, alors j'en suis toujours reconnaissant, parce que ça me fait sentir vivant.»

«Je me rends compte que mon cinéma est un cinéma d'émotion. Si quelqu'un résiste à ça, mes films ne sont pas pour lui.»

L'audition était d'ailleurs particulièrement difficile pour les glandes lacrymales. «Mais ce n'était pas pour vous manipuler, se défend Luc Picard. Je déteste la sensiblerie. Ce film, c'était un cri du coeur, une traduction de ce que je vivais avec mon fils. Moi-même, j'ai pleuré en l'écrivant.»

Il l'admet, il a su davantage doser les émotions dans Les rois mongols. «L'histoire est assez forte, je n'avais pas besoin de peser sur le volume.» Particulièrement la fin, qu'on ne révélera pas ici, mais qui est vraiment bouleversante. «Cette fin me vire à l'envers, dit-il, la voix un peu étranglée. C'est comme un refus de devenir adulte. C'est Manon qui dit fuck off au monde des grands et à ses mensonges.»

Engagement

Si Les rois mongols met en scène des enfants, ce n'est pas pour autant un «conte pour tous». C'est surtout une métaphore du Québec et de l'état du monde actuel par rapport aux années 60 et 70, où tout était possible. «Les époques, ça existe. On est dans une époque où Trump peut être le président des États-Unis. Ça ne se serait pas pu dans les années 70, même pas proche de se pouvoir!»

Luc Picard le militant, l'homme engagé, n'est jamais loin.

Il reste bien sûr souverainiste - «mais sans faire d'amalgame, tout nationalisme de droite me répugne» -, même si le sujet est moins d'actualité. «Je suis encore amoureux de chez moi, de notre culture. Il y a des cultures qui meurent, et je ne vois pas pourquoi la nôtre ne s'étiolerait pas à long terme. Mais on est encore en position de la consolider mieux, alors pourquoi ne pas le faire en toute amitié avec le reste du monde? Je pense que ça changerait nos vies à des places qu'on ne soupçonne même pas. Des fois, je me dis: si on l'avait fait en 1995, on serait où, maintenant?»

Même si l'époque est à l'individuel et au morcelé, Luc Picard continue de croire au collectif et s'ennuie des grands rassemblements. Ce n'est pas pour rien qu'il a placé la chanson Un musicien parmi tant d'autres dans son film. «Serge Fiori était content parce que même si c'est devenu une chanson de party, dans le fond, c'est une chanson triste. Le musicien est là, mais tout le monde est parti.»

Luc Picard, en tout cas, a bien l'intention de rester en relation avec sa société en tant qu'artiste. «Je cherche tout le temps ma communauté, ma société, ma famille élargie. Quand je fais quelque chose, je veux savoir comment ma société se pose par rapport à moi, et moi par rapport à elle. Ce dialogue, c'est important de l'avoir. Je fais partie de la famille, je veux en faire partie. Dans le sens d'appartenir.»

Les rois mongols prendra l'affiche le 22 septembre.