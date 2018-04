Mort de Lysanne Thibodeau

La cinéaste Lysanne Thibodeau, qui a touché à toutes sortes de formes du septième art, de l'essai documentaire aux films d'expérimentation en passant par la fiction, la vidéo et l'installation, s'est éteinte au cours des derniers jours.

Son départ a suscité plusieurs hommages exprimés par des membres de l'industrie du cinéma québécois sur les réseaux sociaux. «Repose en paix, belle rockeuse, belle et douce battante», a écrit Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma, sur sa page Facebook.

Née en 1959, Mme Thibodeau a beaucoup voyagé au cours de sa vie, et elle a notamment résidé en Europe durant 15 ans. En 2014, son court métrage Portrait de Jayce Salloum lui avait valu le prix du Gouverneur général en arts visuels et médiatiques.