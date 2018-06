Quel film mérite l'Oscar?

Neuf longs métrages pourraient obtenir dimanche l'Oscar du meilleur film. Même si chacun d'entre eux ferait un lauréat honorable, certains suscitent un engouement plus fort auprès de nos journalistes. Pour chaque titre, ils mesurent les forces et les faiblesses. Et comment ces films s'inscrivent dans l'air du temps.

Armie Hammer et Timothée Chalamet dans Call Me by Your Name.

Même s'il le mériterait, il serait étonnant que Call Me by Your Name reparte avec l'Oscar du meilleur film. En revanche, il pourrait bien obtenir l'Oscar du meilleur scénario adapté, surtout depuis le prix attribué par la Writers Guild Association.

Le long métrage de Luca Guadagnino, inspiré du roman d'André Aciman, est tout simplement l'une des oeuvres cinématographiques les plus accomplies de la dernière année. Les artisans de ce film sont parvenus à traduire le passage du premier amour de façon délicate, juste et sensible. En empruntant le point de vue d'Elio (remarquable Timothée Chalamet), le récit aborde aussi les contradictions d'une étape charnière de la vie d'un garçon ayant déjà un pied dans l'antichambre du monde des adultes, sans avoir tout à fait quitté encore celui de l'adolescence. À la fois beau et bouleversant.

Le travail de Gary Oldman éclipse tout le reste. Le film possède de beaux attributs (scénario, mise en scène, interprétation), mais on ne décèle pas d'équilibre entre eux, comme c'est le cas chez d'autres concurrents, tels Dunkirk ou Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Plusieurs films de guerre ont déjà été primés aux Oscars. Et de très bons. Dunkirk risque d'en souffrir. D'autant plus qu'il s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale, un conflit couvert de long en large par Hollywood. C'est aussi une proposition froide, qui laisse peu de place à l'émotion et n'est pas aussi marquante que d'autres films à cet égard. Enfin, Dunkirk a pris l'affiche l'été dernier, et s'est peut-être un peu fait oublier depuis par les membres votants de l'Académie.

Get Out est une formidable réponse à la controverse #oscarsowhite, qui dénonçait l'absence d'artisans noirs dans les sélections. Ajoutons que Jordan Peele, aussi finaliste comme meilleur réalisateur, est seulement le cinquième cinéaste noir de l'histoire à recevoir cet honneur, aux côtés de John Singleton, Lee Daniels, Steve McQueen et Barry Jenkins.

Le principal obstacle à une victoire de Get Out est surtout qu'il s'agit d'un film d'horreur, justement, ce que l'Académie récompense très rarement en général. Si ce film est diablement efficace et qu'il cause la surprise par son thème inexploité jusqu'alors, il n'en demeure pas moins un film qui n'a pas les ambitions esthétiques (ni le budget) des autres films sélectionnés.

Avec un budget de 5 millions, Jordan Peele a réussi tout un exploit avec son premier film: amasser plus de 250 millions au box-office mondial et se tailler une place de choix parmi les finalistes aux Oscars. Tout ça avec un film d'horreur qui propose un angle inédit dans le genre: le racisme. Inspiré par une blague d'Eddie Murphy qui se demandait pourquoi les Blancs, dans les films d'horreur, ne sortent jamais de la maison quand ils sont menacés, peu importe par quoi, Jordan Peele fait ressentir, peut-être plus que n'importe quel film de «conscientisation», le malaise d'être noir en Amérique. Il a carrément renouvelé le genre et contribué à une année record pour le cinéma d'horreur en 2017.

Ironiquement, Lady Bird sera peut-être pénalisé par la grande justesse de son propos. Hollywood aime les histoires avec des courbes et des rebondissements dramatiques, des descentes en enfer suivies de rédemptions. Ici, Christine (alias Lady Bird) va s'inscrire dans un cours de théâtre à New York et nous laisser sur une fin ouverte... comme la vie. Et aussi parce que c'est un premier film d'une cinéaste indépendante qui aura d'autres occasions de remporter un Oscar.

Pour

Parce que ce film est une splendeur de tous les instants, aussi maniaque dans le détail que l'est Reynolds Woodcock, le couturier le plus célèbre de Londres au coeur de l'histoire. On retrouve ce trio d'enfer qu'est Paul Thomas Anderson à la réalisation, Daniel Day-Lewis dans le rôle principal et Jonny Greenwood à la bande sonore, les mêmes qui nous avaient donné le chef-d'oeuvre There Will Be Blood. Et on trouve aussi une grande révélation, qui les domine tous: Vicky Krieps, interprète d'Alma, la muse et maîtresse de Woodcock.

Contre

Phantom Thread n'a pas le souffle épique de There Will Be Blood, et s'il a été célébré unanimement par la critique, il n'a pas vraiment rejoint le grand public. Chez les cinéphiles, nombreux sont ceux qui ont trouvé ce film soporifique, compte tenu du caractère monastique du personnage.

Parce qu'on est en 2018

Après #metoo, on trouve intéressant que dans ce film, le grand Daniel Day-Lewis, qui a annoncé que ce serait son dernier rôle, ne cesse de rapetisser devant la puissance de Vicky Krieps, qui rayonne et l'éclipse, littéralement.

- Chantal Guy, La Presse

Notes obtenues

Rotten Tomatoes: 91% d'approbation dans les médias recensés

Metacritic: 90% d'approbation dans les médias recensés

La Presse+: *** 1/2

Mediafilm: cote 2 (remarquable)

