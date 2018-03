Dimanche, les Prix écrans canadiens

Côté cinéma, 11 des 15 films les plus cités sont des productions québécoises. On surveillera ainsi les performances d'Hochelaga, terre des âmes de François Girard (huit sélections), de La petite fille qui aimait trop les allumettes de Simon Lavoie (sept sélections), ainsi que de C'est le coeur qui meurt en dernier d'Alexis Durant Brault, Les rois mongols de Luc Picard et All You Can Eat Buddha de Ian Lagarde (six sélections chacun).

Le grand favori en provenance du Canada anglais, Maudie, film très touchant d'Aisling Walsh portant sur la peintre néo-écossaise Maud Lewis, a de son côté récolté sept sélections.