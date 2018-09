 Plan large: actualité cinématographique 

La Presse+ a visité, plus tôt cette semaine, le plateau de tournage du film Jeune Juliette, quatrième long métrage de la cinéaste Anne Émond. Le plateau était installé dans une maison de Rosemère qui servira de décor à la maison de Juliette dans ce film à venir sur nos écrans en 2019. L'histoire est campée dans l'univers de Juliette (Alexane Jamieson), une adolescente qui s'apprête à terminer sa deuxième secondaire et à amorcer ses vacances estivales. Un peu plus enveloppée que ses camarades, mais douée d'un sens de la répartie au-dessus de la moyenne, Juliette fait, à l'aube de son été, l'apprentissage des garçons, de l'amour et de l'amitié. Outre Alexane Jamieson, la distribution compte Léane Désilets, Robin Aubert, Tatiana Zinga Botao, Gabriel Beaudet, Sandra Dumaresq, Antoine Desrochers et plusieurs autres. Rappelons, comme nous l'avions annoncé le 22 août dernier, que l'auteur-compositeur-interprète Hubert Lenoir fera la musique de ce long métrage qu'Anne Émond qualifie du plus lumineux de sa filmographie.

BOX-OFFICE

Avengers, champion de l'été

Avec des recettes de 8,7 millions, le film Avengers : Infinity War est le champion du box-office estival au Québec, selon une compilation de l'organisme Cinéac publiée hier. Huit des dix films les plus payants de l'été au guichet sont américains, dont quatre de la maison Disney. Les deux autres sont québécois, à savoir 1991 (2,7 millions), en huitième place, et La chute de l'empire américain (2,4 millions), en dixième position. La part de marché des films québécois a été de 8,8 % cet été, comparativement à 17,9 % l'an dernier. Cette chute s'explique par la sortie de deux importantes superproductions québécoises en 2017, De père en flic 2 et Bon cop, bad cop 2, et d'une mauvaise année du cinéma américain. Les données analysées concernent les films sortis entre le 27 avril et le 6 septembre.

FIFF NAMUR

Quinze films québécois au programme

Quinze films québécois, soit cinq longs métrages de fiction, deux documentaires et huit courts métrages, sont de la programmation de la 33e édition du Festival international du film francophone (FIFF) de Namur. La comédienne Anne-Marie Cadieux fera de plus partie du jury de la compétition officielle. Genèse, de Philippe Lesage, et Charlotte a du fun, de Sophie Lorain, sont inscrits en compétition officielle. Chien de garde, de Sophie Dupuis, La chute de l'empire américain, de Denys Arcand, et La chute de Sparte, de Tristan Dubois, seront aussi de la programmation, dévoilée hier. Dans la compétition des courts métrages, on remarque Phratrie, de Jérémie Saindon, dans lequel on trouve Vassilli, Niels, Volodia et Aliocha Schneider. Niels Schneider est aussi en vedette dans le film Un amour impossible, de Catherine Corsini, dans lequel il donne la réplique à Virginie Efira. Le FIFF a lieu du 28 septembre au 5 octobre.

ANIMATION

Mission Yéti en orbite

Le long métrage Nelly et Simon : Mission Yéti, de Pierre Greco et de Nancy Florence Savard (Productions 10e Ave), a remporté il y a quelques jours le prix du meilleur film d'animation au 31e International Film Festival for Children and Youth d'Asfahan, en Iran. Cette récompense est le plus récent jalon d'un parcours impressionnant du film sur le marché international. À ce jour, l'oeuvre, sortie le 23 février dernier au Québec, a été projetée dans plus de 18 festivals et achetée dans des dizaines de pays. Elle a fait plus de 140 000 entrées en salle en Russie et en Ukraine, indiquent les producteurs dans un communiqué de presse.

À L'AGENDA

Les coulisses du doublage

Amorcé hier, le Festival de cinéma de la ville de Québec aura un premier week-end chargé en projections et en événements spéciaux. Parmi les nombreuses activités, notons que dimanche, à 14 h, sur la place d'Youville, le comédien Alain Zouvi fera une séance de doublage en direct ! Une rare occasion de voir comment se pratique ce métier de l'ombre et néanmoins essentiel.

Festival Stop Motion

La 10e édition du Festival Stop Motion Montréal se déroule d'aujourd'hui à dimanche dans deux salles de l'Université Concordia. Au programme : projections découvertes, films jeunesse, ateliers et autres. L'Office national du film y sera présent avec sept productions.