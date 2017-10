 Jackie Chan se sent «inutile» à la suite de l'attaque à Las Vegas 

Nicole Evatt Associated Press Los Angeles

«Beaucoup de jeunes enfants disent "Jackie, tu es un superhéros. Tu es un héros." Je veux vraiment être un superhéros (alors) pour voler autour du monde, sauver les gens, battre les méchants, les mettre en prison. Mais parfois lorsque je regarde ça, je ne sers à rien. Ce que je peux faire, c'est prier, prier pour eux», a déclaré M. Chan dans une entrevue mardi.

Le carnage perpétré par Stephen Craig Paddock a fait au moins 59 morts et 527 blessés au festival Route 91 Harvest.

Jackie Chan affronte des terroristes dans son nouveau film d'action The Foreigner, présenté dès le 13 octobre. L'acteur prend un virage dramatique en tant que père meurtri qui chasse des voyous d'une cellule de l'armée républicaine irlandaise (IRA) responsable d'une explosion qui a tué sa fille.

«J'espère dire aux gens à travers le film d'arrêter ce genre de choses violentes, a déclaré l'acteur. C'est un bon message à transmettre : Arrêtez ce genre de terreur, arrêtez les bombardements, arrêtez de blesser des gens innocents.»

D'autres films ont annulé et réduit leur promotion dans le sillage de l'attaque à Las Vegas - quelque chose à quoi Jackie Chan affirme avoir longuement réfléchi.

«Oui, c'est un défi», a-t-il déclaré au sujet de la poursuite de la tournée promotionnelle du film, dont la première est prévue jeudi à Los Angeles.

«J'ai demandé ce que je devais faire. Devrions-nous la modifier? Devrions-nous l'annuler? Et vous savez que je suis vraiment un étranger dans un autre pays. Je ne sais pas quoi faire. Vous savez, que dois-je dire? Puis-je faire quelque chose pour aider?»

Âgé de 63 ans, l'étoile de Hong Kong espère prouver qu'il peut faire plus que des arts martiaux.

«Je veux être un véritable acteur. Je ne veux pas que le public continue de penser que je ne fais que des films d'action. Je vieillis et un jour je ne pourrai plus me battre. Je veux être un Robert De Niro. Je veux être un Clint Eastwood, a-t-il expliqué. Ce sont de vrais acteurs, mais ils ne peuvent pas se battre!»

M. Chan affirme qu'il rêve de jouer un premier rôle romantique dans une comédie musicale.

«J'aimerais beaucoup le faire! Je veux jouer dans quelque chose de spécial. Je veux jouer dans un film de type comédie musicale. Vous savez des combats avec du chant, de la danse, a déclaré Jackie Chan. Bien sûr, si un réalisateur m'engage pour une sorte de La La Land ou The Sound of Music, j'aimerais le faire. J'aimerais tout essayer, n'importe quoi.»