 Un premier rôle à Hollywood pour Xavier Dolan 

Tiré du livre de Garrard Conley, Boy Erased : A Memoir of Identity, Faith and Family, le récit relate le parcours d'un jeune homme de 19 ans habitant un petit village de l'Amérique profonde, interprété par Lucas Hedges (la révélation de Manchester by the Sea), qui est placé devant un ultimatum. Ou il accepte de suivre une thérapie de conversion visant à réprimer son orientation homosexuelle, ou il est chassé de la famille.

Russell Crowe et Nicole Kidman incarnent les parents du jeune homme, de fervents baptistes.

La distribution comprendra Cherry Jones, Michael «Flea» Balzary, bassiste du groupe Red Hot Chili Peppers, ainsi que Joel Edgerton.

Le film sera lancé l'an prochain par la société Focus Features.

Rappelons par ailleurs que le lancement de The Death and Life of John F. Donovan, le premier film anglophone de Xavier Dolan à titre de cinéaste, a été reporté à une date ultérieure. Le long métrage, dont les têtes d'affiche sont Kit Harington, Jessica Chastain, Natalie Portman, Susan Sarandon et plusieurs autres pointures, n'a pu être prêt à temps pour le festival de Toronto.