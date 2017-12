 Le créateur de MTV Unplugged meurt après avoir été happé par un taxi 

Associated Press NEW YORK

Jim Burns, qui éprouvait des problèmes de vision, tentait de traverser la 5e Avenue de Manhattan avec son chien-guide lorsqu'il a été renversé par un taxi, selon les policiers.

Le conducteur du véhicule a entrepris un virage dans l'avenue au même moment où l'homme de 65 ans et son chien-guide traversaient, samedi dernier.

Jim Burns, qui se trouvait tout près de sa résidence du quartier Upper East Side, a subi de sérieuses blessures à la tête qui ont finalement entraîné sa mort, mardi.

Le conducteur du taxi est demeuré sur place après l'accident. Les policiers ont enquêté sur les circonstances de l'événement, mais ont indiqué qu'il ne semblait pas y avoir eu de geste criminel.

Une porte-parole de la chaîne MTV a déclaré que toute l'équipe du réseau était attristée par la mort de Jim Burns. Il était le cocréateur de la série MTV Unplugged, en collaboration avec Robert Small.

La très populaire émission a commencé en 1989, au sommet de la popularité et de l'influence de MTV sur la scène musicale nord-américaine. De grands noms de la musique tels Nirvana, Eric Clapton, Mariah Carey, Jay-Z et Bob Dylan y ont interprété leur répertoire dans un registre intime et dépouillé.

Selon les données de Billboard, l'album tiré de l'émission mettant en vedette Eric Clapton s'est écoulé à 7,7 millions d'exemplaires, alors que 5,1 millions de copies de l'album de Nirvana ont été vendues.

Une nouvelle version de l'émission a été lancée cette année avec des prestations d'artistes dans des endroits qui leur sont significatifs. Le premier artiste invité était Shawn Mendes.