Annick Lefebvre déroule ses Barbelés à Paris

Le magazine Marianne a notamment parlé d'une oeuvre «impressionnante de force et d'émotion», tandis que des blogues spécialisés comme Théâtrorama et Scèneweb ont évoqué la «plume ravageuse» de Lefebvre et le choc d'une «pièce coup-de-poing... percutante».

Même son de cloche chez les spectateurs, si l'on en juge par les commentaires enthousiastes récoltés sur le trottoir après la pièce. «La meilleure qu'on a vue de l'automne», diront entre autres Corinne et Jean-Pierre Ducos, deux abonnés du Théâtre de la Colline, en se disant «soufflés» par la performance de Marie-Eve Milot.

Dans ce lot de commentaires positifs, les rares notes discordantes («assommant et pauvre» pour le blogue Profession spectacle, «rien de nouveau sous le soleil», selon Froggy's Delight) ne semblent pas affecter Annick Lefebvre. On n'aime pas? Tant mieux!

«J'ai envie de provoquer des réactions franches. Alors si j'ai de mauvaises critiques, ça me fait plaisir quand même. Je préfère qu'on déteste plutôt qu'on soit mi-figue, mi-raisin.»

Quand Wajdi appelle...

Pour la petite histoire, Les barbelés est le fruit d'une commande de Wajdi Mouawad, directeur du Théâtre de la Colline depuis avril 2016.

Les deux auteurs s'étaient rencontrés à Montréal en 2003, lorsque Annick Lefebvre était stagiaire sur la production d'Incendies. Mais leurs rapports, dit-elle, en sont à peu près restés là.

D'où son étonnement lorsque Mouawad l'a contactée, en septembre 2016, pour lui demander une création dans les 12 mois.

Encore aujourd'hui, Annick ignore ce qui a pu pousser l'ancien directeur du Théâtre de Quat'Sous à la solliciter et à lui donner carte blanche. «Grand mystère!»

Mais elle admet que ce «sceau d'approbation» ne pourra pas lui nuire. Son nom circule désormais en France. Des programmateurs l'ont même pressentie pour leurs prochains festivals, dont le «off» d'Avignon.

Et après? Après, ça continue.

Annick Lefebvre dit avoir «des projets jusqu'en 2021». Parmi ceux-ci, une adaptation française de J'accuse!, dont la version belge était lancée mardi soir au Rideau de Bruxelles. Et une présentation des Barbelés à Montréal, du 4 au 26 septembre 2018 au Théâtre de Quat'Sous.

Impatiente? Dans l'appréhension, plutôt. «En Europe, c'est un public que je ne connais pas. Au Québec, le stress va être plus étrange. On va être en première chez nous, mais on aura déjà un background de succès français.»

«Je ne sais pas à quoi m'attendre. D'un coup que le public m'attend avec une brique et un fanal?»