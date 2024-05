Michel Tremblay et Évelyne de la Chenelière dans la langue de Shakespeare. Du Tchekhov revisité. Pas de doute : le Centaur Theatre propose une saison 2024-2025 riche en grands noms.

Articulée autour de thème « rentrer à la maison », la programmation fait la part belle aux histoires d’ici. La saison s’ouvre avec Sakura – After Chekhov, une adaptation de La cerisaie signée par le Montréalais Harry Standjofski et campée au Québec. Eda Holmes se chargera de la mise en scène. Suivra Three Women of Swatow, texte de la Torontoise Chloé Hung, qui peint le portrait de trois générations de femmes de la diaspora chinoise.

Début 2025, Strawberries in January – A musical Fantasy (traduction de la pièce Des fraises en janvier d’Évelyne de la Chenelière) sera mise en scène par Frédéric Bélanger.

La saison dans la salle principale se terminera avec un classique de Michel Tremblay, For the Pleasure of Seeing Her Again (Encore une fois si vous le permettez en français). Ellen David et Emmanuel Schwartz partageront la scène dans cette mise en scène d’Alice Ronfard.

