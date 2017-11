Affaire Gilbert Sicotte: rien qu'un jeu?

Qu'en disent d'anciens élèves de Gilbert Sicotte au Conservatoire?

Marie-Ève Beaulieu, comédienne (diplômée en 2004)

«C'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion. Au début du Conservatoire, j'ai vécu des choses difficiles, blessantes, brutales dans le cours de Gilbert Sicotte. Mais ça m'a aidée pour la suite des choses. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais je compatis avec les "victimes". Je suis partisane de méthodes plus douces. Je crois qu'on s'épanouit davantage dans l'amour et le respect. Ce n'est pas vrai que la création doit se faire dans un climat inconfortable, un milieu hostile. Le processus de jeu est complexe. Des interprètes vont se nourrir de la confrontation, comme un moteur pour se dépasser, alors que d'autres se sentiront profondément meurtris.»

Jonathan Michaud, comédien (diplômé en 2004)

«Il faut cesser de véhiculer le cliché de l'acteur qui souffre sans cesse et qui puise dans ses bibittes intérieures. Je n'ai pas vécu la douleur dans mes cours au Conservatoire, même si ça n'a pas toujours été facile. Pendant trois ans, la formation est graduelle et basée sur la personnalité de l'élève. Avant le Conservatoire, j'ai étudié deux ans en théâtre à l'UQAM. C'est très différent. Les enseignants sont des chargés de cours à l'UQAM, ils ne se parlent pas nécessairement du cheminement des élèves, alors qu'au Conservatoire, il y a un suivi et une évaluation avec tout le corps professoral.»

Philippe Thibault-Denis, comédien (diplômé en 2012)

«Je me suis fait dire en première année par plusieurs profs que je faisais fausse route. Je crois que ça a été bénéfique pour moi. Je ne travaillais pas assez fort, j'étais nonchalant et ça m'a servi. Ça fait mal. Tu as l'impression de te présenter, toi, mais ce que tu présentes, c'est un travail, un personnage dont la voix et le corps sont les tiens. Tout part de toi, de ton image et de ta sensibilité. C'est sûr que de te faire dire que ça ne marche pas, tu as l'impression que c'est une attaque personnelle. Mais en trois ans, je n'ai jamais été témoin de harcèlement psychologique de la part des professeurs. Ils vont utiliser des approches différentes selon les élèves qui se trouvent devant eux. Il y a autant de manières d'enseigner qu'il y a de professeurs et autant de manières d'apprendre qu'il y a d'élèves.»

Virginie Ranger-Beauregard, comédienne (diplômée en 2012)

«C'est une formation intensive et difficile. Quand on se fait accepter au Conservatoire, on fait partie des 10 finalistes sur 400. On est très fier de soi, disons! Puis tu as 12 profs qui passent leur temps à taper sur le même clou, à tenter de te faire aller là où tu n'oses pas aller. Il faut s'attendre à être confronté au Conservatoire. On est là pour dépasser nos limites. Bien sûr, personne n'a besoin de se faire insulter pour ça ! Mais ce cursus est un choix qu'on fait en tant qu'adulte. Il y a d'autres chemins pour faire ce métier si cela ne nous convient pas.»