Felix Barrett, maître de l'immersion

Le directeur artistique de Punchdrunk, Felix Barrett, à l'origine de la révolutionnaire pièce-installation Sleep No More, sera au Centre PHI ce soir pour accompagner son nouveau projet de réalité virtuelle, Believe Your Eyes. Nous lui avons parlé de son «laboratoire à idées» de Londres.

Ceux qui ont eu la chance de vivre l'expérience théâtrale de Sleep No More au McKittrick Hotel de New York peuvent témoigner de l'originalité de cette pièce déambulatoire enrobée de mystère.

Libre de circuler sur chacun des cinq étages de ce bâtiment du quartier Chelsea, le spectateur - qui doit porter un masque dans le style Eyes Wide Shut - croise pendant trois heures acteurs et danseurs qui lui livrent, dans la pénombre, une version inquiétante (et sans paroles) de Macbeth. Chaque pièce de l'hôtel est conçue comme une installation que le visiteur peut explorer à sa guise.

Six ans après sa création, Felix Barrett se réjouit du succès de la pièce, qui affiche complet mois après mois.

«Sleep No More est dans l'air du temps, explique-t-il, en entrevue avec La Presse. Dans le monde numérique qui nous entoure, les expériences vivantes, tactiles et viscérales ont d'autant plus de valeur. La raison de ce succès tient au fait que les gens ont soif d'expériences personnelles faites sur mesure.»

«La seule façon de partager vos impressions de ce spectacle est d'en parler. Vous ne pouvez pas donner d'explications en partageant un lien internet.»

L'an dernier, le créateur britannique a décidé de créer une nouvelle adaptation de Sleep No More à Shanghai, avec de nouveaux personnages qui se mêlent à l'intrigue shakespearienne. Depuis sa création en décembre 2016, le spectacle y est donné à guichets fermés.

«Je veux revoir complètement le rôle du spectateur, nous dit Felix Barrett, qui travaille sur au moins trois autres projets de spectacles immersifs. Je ne veux pas qu'il soit passif ; je veux qu'il soit au coeur de l'action. Je veux qu'il sente que le spectacle gravite autour de lui et qu'il prend part à l'intrigue. Il faut que ce soit lui qui décide ce qu'il va faire, ce qu'il va voir, ce qu'il va vivre. Il doit avoir le plein contrôle.»

Est-ce nécessaire pour le spectateur de tout comprendre? «Dans Sleep No More, si vous suivez le même personnage du début à la fin, son histoire sera assez claire, nous dit Felix Barrett. Mais si vous explorez l'espace comme vous le souhaitez, et que vous vous laissez guider par l'architecture du lieu et l'atmosphère, votre expérience sera unique. C'est ce que nous encourageons, même si ça veut dire que vous devrez travailler plus fort.»

Nouveaux projets

Un grand mystère entoure les nouveaux projets de Felix Barrett, qui sont conçus dans un «laboratoire à idées» dans le nord de Londres. «Dans notre pratique, on affectionne beaucoup les spectacles "à masques", nous dit encore Felix Barrett, mais nous voulons approfondir l'expérience du spectateur en l'attirant encore plus dans la trame narrative. C'est ça qu'on veut pousser encore plus loin.»

Une nouvelle production baptisée Kabeiroi sera inaugurée le 26 septembre. «Il s'agit d'une performance menée par deux personnages qui se passera dans les rues de Londres pendant six heures, nous dit Felix Barrett, avare de détails. Nous collaborons aussi avec Google Creative Labs sur un projet qui s'appelle The Oracles. Il s'agit d'un jeu vidéo destiné à améliorer les compétences en arithmétique des jeunes de 9 à 11 ans.»

Est-ce que Punchdrunk pourrait créer un spectacle à Montréal? «Nous sommes toujours très inspirés par les espaces et les bâtiments. Donc, si on trouve un lieu à Montréal qui nous parle et qui nous inspire, nous le ferons. J'adorerais faire quelque chose à Montréal, c'est une ville que j'aime beaucoup. J'adore le choc des cultures nord-américaine et européenne chez vous.»

________________________________________________________________________

Consultez le site de Punchdrunk: https://www.punchdrunk.org.uk/home