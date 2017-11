La déferlante de l'après-Weinstein

12 et 13 octobre: Secousses sur la scène rock

Le 12 octobre, le producteur et DJ The Gaslamp Killer (de son vrai nom William Bensussen) est accusé d'avoir drogué et violé deux femmes en 2013. Bensussen se défend dans un communiqué d'avoir commis ces actes. Dans les jours qui ont suivi, le collectif Low End Theory, avec qui Bensussen jouait régulièrement, «coupe les ponts» avec le DJ. Les langues se délient dans le monde de la musique indie, alors que le groupe Real Estate révèle, le 13 octobre, avoir renvoyé son guitariste Matt Mondanile, l'année précédente, «à cause d'allégations de traitements inacceptables de femmes». Le même jour, le chanteur canadien Alex Calder, ancien musicien de Mac DeMarco, est ciblé par des accusations d'agression sexuelle. Cela lui vaut d'être renvoyé par sa maison de disques, peu avant la sortie prévue de son album. Calder avoue ses torts la semaine suivante: «À l'époque, j'avais pensé que mes actions étaient consensuelles et je comprends maintenant que ce n'était pas le cas», écrit-il sur Facebook.

15 octobre: Björk contre Lars von Trier

La chanteuse islandaise Björk accuse le réalisateur danois Lars von Trier de harcèlement sexuel dans un billet publié sur Facebook. Durant le tournage de Dancer in the Dark, l'artiste aujourd'hui âgée de 51 ans aurait dû repousser le réalisateur à maintes reprises. Alors, «il boudait, me punissait et donnait à son équipe l'impression que j'étais la personne à problèmes», écrit-elle. Le lendemain, le réalisateur rejette les accusations de Björk. La chanteuse fait également état d'une équipe de tournage qui «permettait et encourageait» les agissements du réalisateur, ce que le producteur Peter Aalbaek Jensen, cofondateur de l'entreprise de production de von Trier, s'empresse de nier. Les autorités danoises ont toutefois annoncé hier qu'elles enquêtent sur des plaintes de harcèlement sexuel et d'intimidation faites par neuf femmes contre Jensen.

20 octobre: Secousses sur la scène rock (bis)

Le bassiste de Marilyn Manson, Jeordie White, est accusé de viol par son ex-copine, la chanteuse Jessicka Addams. Les faits seraient survenus alors qu'elle avait 18 ans. «J'ai été violée par quelqu'un que je croyais aimer», écrit-elle sur Facebook. Marilyn Manson annonce sur Twitter, quelques jours plus tard, qu'il remplace White pour sa tournée à venir. Cette même semaine, la chanteuse Alice Glass, ancienne membre du duo torontois Crystal Castles, accuse l'autre moitié du groupe, Claudio Palmieri (alias Ethan Kath), de l'avoir agressée physiquement et sexuellement depuis l'âge de 15 ans. Palmieri se dit «outré et blessé par les déclarations d'Alice», qu'il décrit comme «de la pure fiction». Alice Glass avait quitté le groupe en 2014, remplacée par Edith Frances. Crystal Castles annule ses spectacles suivants, dont celui prévu à Montréal le 16 novembre.

22 octobre: James Toback accusé d'être un agresseur en série

Le réalisateur américain James Toback est la cible d'allégations de harcèlement et d'agressions sexuelles faites par 38 femmes dans une enquête du Los Angeles Times. À la suite de la publication, environ 300 femmes rapportent des faits similaires au sujet de Toback. Selon les témoignages recueillis par le Times, l'homme de 72 ans avait pour habitude de «rôder dans les rues de Manhattan à la recherche de jeunes femmes attirantes» qu'il conviait à un tête-à-tête durant lequel il les questionnait sur leur vie sexuelle, puis leur demandait de l'observer en train de se masturber. «Elles s'entendent parler les unes les autres et elles s'allient, a déclaré le réalisateur de The Pick-Up Artist au magazine Rolling Stone, niant toutes les allégations. C'est tellement stupide de perdre du temps avec ça. [...] Ça n'a rien à voir avec ma vie.»