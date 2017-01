Fracture culturelle à la Maison-Blanche

DONALD TRUMP

Animateur et... acteur

Donald Trump aime bien dire qu'il n'a pas grand-chose en commun avec le gratin d'Hollywood et qu'il préfère «le peuple», mais il a tout de même plusieurs performances artistiques à son actif. Animateur de la téléréalité The Apprentice de 2004 à son arrivée en politique, Donald Trump a également fait quelques apparitions dans des films (Home Alone 2: Lost in New York, Zoolander) et des séries télé (Sex and the City, Monk).

Rosie O'Donnell, la rivale

Les relations tendues entre le prochain président des États-Unis et l'animatrice de télévision remontent à 2006, alors qu'O'Donnell, coanimatrice à The View, avait vertement critiqué Trump, affirmant qu'il avait fait faillite, qu'il avait trompé sa femme, bref, qu'il n'était pas celui qu'il laissait croire. De son côté, Trump a insulté la comédienne lorsqu'elle a annoncé ses fiançailles et il a qualifié son émission sur le réseau OWN de désastre. En 2015, en plein débat républicain, la modératrice Megyn Kelly l'a questionné sur le fait qu'il traitait les gens de porcs. «Seulement Rosie O'Donnell», a-t-il répondu du tac au tac.

Tweets assassins

Au cours des dernières semaines, il s'est moqué de son remplaçant à l'animation de l'émission The Celebrity Apprentice, Arnold Schwarzenegger. «Wow, les chiffres sont tombés et Arnold Schwarzenegger a été ‟submergé" (ou détruit) en comparaison de la machine à cotes d'écoute, DJT», a écrit le président désigné sur Twitter. Rappelons que The Terminator avait donné son appui à Hillary Clinton. Auparavant, Donald Trump s'en était pris à la production «surévaluée» de la comédie musicale Hamilton, coupable de s'être adressée au vice-président à la fin d'une représentation.

Même les morts disent non...

Céline Dion, Elton John, Ice T, Andrea Bocelli, John Legend, Garth Brooks... ils ont tous refusé l'invitation à aller chanter le 20 janvier prochain à l'investiture de Donald Trump. À la blague, le site de Newsweek a titré que même les morts refusaient de participer à la cérémonie, citant la chanteuse Nancy Sinatra, qui a déclaré sur Twitter que son père n'aurait jamais appuyé «un bigot». À ce jour, la liste des artistes qui ont accepté l'invitation controversée comprend la gagnante de l'émission America's Got Talent Jackie Evancho, The Radio City Rockettes et The Mormon Tabernacle Choir.