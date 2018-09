Rentrée Opéra de Montréal: autour de thèmes épiques

Rigoletto de Giuseppe Verdi

Les 15, 18, 20 et 22 septembre, salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts

« Cette oeuvre est tellement célèbre qu'elle possède l'élan nécessaire pour ouvrir une saison, lance M. Corrigan, qui s'excuse gentiment de son (excellent !) français. Dans les drames chantés de la période romantique, c'est une oeuvre très importante. La distribution compte des artistes palpitants, comme le ténor américain René Barbera (le Duc) qui commence une carrière dans les grandes maisons internationales. Nous avons aussi Myriam Leblanc (Gilda), qui a eu dans le passé beaucoup de succès dans son rôle de Grande Prêtresse dans Aïda (toujours de Verdi), et le Canadien James Westman (Rigoletto), devenu un verdien très recherché. »

Das Rheingold de Richard Wagner

Les 10, 13, 15 et 17 novembre, salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts

« En novembre, l'Opéra de Montréal (OdM) propose Das Rheingold (L'or du Rhin), opéra en un acte (2 h 30 min sans entracte !) qui est le préambule à la monumentale tétralogie L'anneau de Nibelung (The Ring). Cette tétralogie est d'une ampleur énorme pour l'opéra, et c'est la première fois que nous en ferons une mise en scène à l'OdM. Nous sommes très excités, lance M. Corrigan. C'est toujours un défi à monter en raison de l'ampleur de l'oeuvre et des voix qui sont rares et recherchées. » Détails intéressants, la fosse servira de décor pour le fleuve et ses nymphes, et l'Orchestre métropolitain sera sur la scène. Une production de l'Opéra du Minnesota.

Champion de Terence Blanchard et Michael Cristofer

Les 26, 29 et 31 janvier et 2 février 2019, salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts

Le trompettiste Terence Blanchard a écrit cette oeuvre inspirée d'une histoire vraie, celle d'Emile Griffith, boxeur qui accède à la célébrité tout en vivant d'énormes tourments intérieurs. « Terence Blanchard, habitué du Festival international de jazz de Montréal, a écrit une oeuvre émouvante sur ce boxeur qui, durant un combat, télévisé devant toute la nation, a frappé un adversaire qui est mort 10 jours plus tard », raconte M. Corrigan. Dans un affrontement tenu le 24 mars 1962, Griffith est devenu furieux lorsque son adversaire Benny Paret a lancé des commentaires homophobes à son endroit.

Twenty-Seven de Ricky Ian Gordon et Royce Vavrek

Les 23, 24, 26, 28, 30 et 31 mars 2019, théâtre Centaur

Depuis l'an dernier, l'OdM sort de la Place des Arts pour aller ailleurs à Montréal. Ainsi, le 1er novembre, il tiendra une soirée avec la soprano Joyce El-Khoury à la salle Pollack de l'Université McGill dans le cadre du Festival du monde arabe. Au printemps, il sera au Théâtre Centaur pour Twenty-Seven, opéra de chambre dans lequel est recréé le salon parisien de Gertrude Stein et Alice B. Toklas. « Ce salon accueillait tous les grands artistes du début du XXe siècle, raconte Patrick Corrigan. Hemingway, Matisse, Picasso le fréquentaient. » Ici, ce sont les jeunes de l'Atelier lyrique de l'OdM qui seront en vedette, accompagnés par Marie-Ève Scarfone au piano et par Stéphane Tétreault au violoncelle.

Carmen de Georges Bizet

Les 4, 7, 9 et 11 mai 2019, salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts

Le cinéaste Charles Binamé amorce sa carrière de metteur en scène à l'OdM en signant celle de Carmen de Bizet. « Nous avons comme mission d'introduire les grands artistes extérieurs à l'opéra et Charles est le premier à être invité, indique M. Corrigan. Cette ouverture vers l'extérieur permet d'enrichir l'art lyrique. Cela fait 14 ans que nous n'avons pas monté Carmen, et ce que nous proposerons sera très théâtral. » Plusieurs jeunes artistes canadiens seront dirigés par M. Binamé pour cette production. Krista de Silva interprétera Carmen, alors que le rôle du brigadier Don José est dévolu à Antoine Bélanger.