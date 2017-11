Émile Proulx-Cloutier: comme un appel d'air

Le chanteur

Émile Proulx-Cloutier le chanteur adore raconter des histoires. Il le faisait déjà dans son premier disque sorti en 2013, Aimer les monstres. Marée haute est tout autant peuplé de personnages: un ado qui tente de s'évader de sa banlieue, un homme mourant qui cherche les derniers mots à dire à son enfant, un autre qui revoit un ancien amour...

«J'aime beaucoup employer la fiction, dit le très volubile chanteur. Je façonne le personnage et le cadre musical pour que les images soient le plus nettes possible. Ensuite, je peux investir ma sensibilité, mes observations et mes obsessions pour nourrir cette histoire. Comme on le fait comme acteur.»

Les deux disques sont donc remplis d'histoires, de coups de gueule et de confessions, dit Émile Proulx-Cloutier. «Mais sur le premier, les confessions étaient plus discrètes. Là, je m'expose davantage, mais je ne pourrais pas faire 12 chansons sur le mode journal intime. Il n'y a pas assez de pages.»

Il est resté fidèle à lui-même du côté des textes, mais l'auteur-compositeur-interprète estime s'être cette fois-ci davantage éclaté musicalement. «Avec le réalisateur et arrangeur Guido del Fabbro, on a été plus orchestral et plus lyrique. J'ai travaillé fort pour que ce soit plus mélodique. J'avais envie que si on coupe les pistes de voix et qu'on garde juste la musique, il reste quelque chose de fondamentalement vivant.»

Cette vie, on la sent entre les lignes de ses textes souvent sombres et durs, mais où il tient à faire passer de la lumière. «Il y a un appel d'air vers la vie, un grand coup de pied dans le fond pour essayer de remonter à la surface», dit le chanteur, qui estime que l'idée de «la tension entre la fuite et l'enracinement, entre le repli et le désir d'aller vers l'autre» irrigue tout le disque.

«Les chansons qui sont restées sont celles qui tentaient de mettre le doigt sur cet espace fragile entre deux côtes, qui chatouille un peu et qui est difficile à rejoindre. Oui, il y a des paradoxes dans ça, mais je voulais qu'on ressente des nuances d'ombre et de lumière.»

C'est qu'Émile Proulx-Cloutier refuse de se complaire dans le nihilisme et la fatalité. «C'est une posture mensongère. Il faut que demain se puisse.»

Le comédien

Il a été partout sur les écrans cette année. On l'a vu à la télé dans Plan B, Boomerang et Faits divers, et il tient un rôle principal dans le film Nous sommes les autres, présentement au cinéma. Il tourne actuellement Demain les hommes, série de Guillaume Vigneault et Yves-Christian Fournier qui sera diffusée à Radio-Canada l'an prochain, et sera à l'affiche, le printemps prochain, du film La Bolduc, où il incarne le mari de la célèbre chanteuse.

«C'est un peu l'avalanche, mais il y a des choses qui étaient tournées depuis un an», admet l'acteur. Qu'il incarne un avocat à la morale élastique dans Plan B, un policier un peu quétaine dans Faits divers ou un architecte qui se fond dans la peau d'un autre dans Nous sommes les autres, Émile Proulx-Cloutier aime brouiller les pistes.

«Je ne suis pas un acteur qui reçoit des piles de scénarios. On m'invite à des auditions et je fais du mieux que je peux.»

«Récemment, chaque fois que j'ai été choisi, on m'a dit que je n'étais pas le premier choix, mais que j'avais été convaincant en audition, poursuit le comédien. D'où l'importance d'y avoir accès! L'audition est un endroit précieux où tu peux faire ton travail et proposer un savoir-faire qui n'est pas juste ta face.»