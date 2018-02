Emma Frank: entre le calme et le chaos ****

L'équipe d'Emma Frank est ici remarquable : François « Franky » Rousseau, guitare, arrangements et réalisation, a parfaitement saisi la personnalité et l'imaginaire de la chanteuse ; Aaron Parks, claviers et arrangements, se passe de présentation ; Jim Black, batterie, un des plus singuliers sur terre ; Rick Rosato, contrebasse, en parfaite symbiose avec ses collègues ; Simon Millerd, trompette, brillant dans sa recherche texturale ; Pedro Barquinha, design sonore, discret et circonspect ; Brian Chan et Philippe Gosselin, prise de son exemplaire au studio de Pierre Marchand.

Voilà la rencontre d'excellents musiciens canadiens et américains, pour la plupart installés à Brooklyn où vit désormais Emma Frank. La parolière d'Ocean Av. explore ici la dialectique entre le calme et le chaos inhérents à l'existence et l'intimité, superbe diffraction autobiographique.

Typique de cette génération indie/cyberfolk au croisement du jazz, Ocean Av. touchera quiconque recherche les formes les plus élevées de création chansonnière.

****

JAZZ

Ocean Av.

Emma Frank

Susan Records