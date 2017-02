Dear Criminals: sombre beauté ***1/2

Que ce soit pour ses propres albums ou pour sa musique destinée au théâtre, le trio se démarque par des chansons électro acoustiques minimalistes, introspectives, charnelles et poignantes magnifiées par le mélange des voix féminine et masculine de Holder et Legault.

Seven Songs for Nelly s'écoute dans un tout indépendant du film. Il ne réunit pas uniquement des titres figurant dans le long métrage d'Anne Émond.

En plus des reprises d'In the Pines et de Le temps des fleurs, on retrouve des pièces écrites et composées dans l'inspiration suscitée par le projet de film, sans compter la chanson phare de Dear Criminals Petite mort II.

Bien entendu, Seven Songs for Nelly se prête à un contexte d'écoute particulier entre l'ombre et la lumière. Avant tout, il invite le public à découvrir Dear Criminals. Et pour cela, impossible d'être déçu.

* * * 1/2

CHANSON ÉLECTRO. Seven Songs for Nelly. Dear Criminals. Dear Criminals.