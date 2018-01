Un million de vues pour le clip de Michaud-England

La chanson s'est hissée au sommet du palmarès francophone des ventes d'iTunes, tout comme l'album dont elle est tirée, Almanach, qui est sorti il y a près d'un an.

Le clip, dans lequel le chanteur est absent, est tourné comme un court métrage et joué avec beaucoup d'émotion par les comédiens Bianca Gervais et Jonathan Charbonneau.

La saison des pluies raconte l'histoire d'un jeune couple séparé par la maladie et la mort de l'homme, et aussi la vie qui continue malgré tout, avec les enfants qui grandissent et le temps qui passe.