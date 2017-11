375e de Montréal: un grand spectacle avec Garou pour boucler l'année

Garou aime Montréal autant qu'il aime fêter le Nouvel An. Il a donc naturellement accepté d'être le porte-parole des festivités du 31 décembre dans le Vieux-Montréal, qui viendront clore l'année du 375 e anniversaire de la ville.

Garou est né à Sherbrooke mais est un fier Montréalais d'adoption. «Ça fait 16 ans que je vis au même endroit! Et contrairement à ce que les gens pensent, je ne me suis jamais installé à Paris.»

Celui qui espère être un bon ambassadeur du Québec dans le monde a donc Montréal bien au chaud dans son coeur. «J'y ai eu des établissements aussi. Et j'en ai organisé, des partys du jour de l'An!»

La journée du 31 décembre sera donc remplie d'activités. Le chanteur, qui invite les gens à venir le plus tôt possible dans le Vieux-Montréal, promet d'être partout... en motoneige ou en ski de fond.

«Je vais présenter le grand spectacle qui commence à 21 h. Et ça se peut que je pousse aussi une petite chanson à répondre!»

Le chanteur, qu'on pourra voir dans le rôle de coach à l'émission La voix dès janvier, adore le trad. «C'est avec ça que j'ai appris à faire de la musique quand j'étais tout petit.»

Le 31 décembre est selon lui l'occasion idéale pour réunir les Montréalais de tous les âges et de toutes les origines. «Montréal est une ville joyeuse, une ville de partage. Et j'ai envie que tout le monde partage le même gros rigodon», dit Garou, qui aimerait que tout le monde apporte ses cuillères. «Les cuillères vont nourrir le coeur des gens.»

Le retour de Mes Aïeux

Dès midi, donc, les Montréalais sont conviés à un banquet populaire au marché Bonsecours et dans la rue Saint-Paul. «Il y aura de la musique traditionnelle tout l'après-midi, avec entre autres Yves Lambert.»

Un peu plus tard, au quai Jacques-Cartier, DJ Sabrina Sabotage sera aux commandes pour installer une ambiance festive jusqu'au Party du Nouvel An de Montréal en fêtes. Organisé depuis cinq ans, ce grand spectacle mettra en vedette Daniel Bélanger, Vincent Vallières, Laurence Nerbonne, Pierre Kwenders, DJ KXO, Les Deuxluxes... et, grosse surprise, Mes Aïeux.

«Ce sera leur grand retour après cinq ans, précise Garou. Ça va être tout un événement!»

Le tout se terminera avec un grand feu d'artifice avec huit points de lancement et une illumination du pont Jacques-Cartier sur une trame musicale toute montréalaise. «La rencontre des feux et du pont illuminé, ça devrait être magique. Je pense que Times Square va être jaloux.»