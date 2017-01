Décès de l'animatrice Andréanne Sasseville

«Aujourd'hui, nous rendons hommage à un membre de la famille SiriusXM. Notre ambassadrice francophone et animatrice des chaînes francophones SiriusXM, Andréanne Sasseville, est décédée hier matin. Passionnée de musique et déterminée à faire connaître le talent d'ici, Andréanne était respectée autant des artistes que de ses pairs. Elle nous manquera énormément. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille durant cette période difficile.»

Mme Sasseville avait reçu un diagnostic de cancer il y a plus de deux ans et demi. Les interventions chirurgicales et les traitements de chimiothérapie qui ont suivi ne lui auront donc pas permis de survivre.

Avec des capsules vues à la télévision, Andréanne Sasseville s'est aussi révélée au fil des ans en faisant connaître les talents musicaux québécois émergents.

Plusieurs artistes tels que Philippe Brach, Louis-Jean Cormier et Milk and Bone lui ont rendu hommage sur Twitter et Facebook.