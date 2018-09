Road trip avec Kevin Lambert

Dans son premier roman, Tu aimeras ce que tu as tué, Kevin Lambert détruisait Chicoutimi, la ville qui l'a vu grandir. Avec Querelle de Roberval, fiction imaginée à partir d'un conflit de travail dans une scierie, il signe un roman social puissant qu'il plante, encore une fois, dans le paysage sauvage et sublime de ce coin de pays. L'écrivain nous entraîne sur les lieux de son enfance, quelque part entre l'immensité de la forêt boréale et la beauté tranquille du lac Saint-Jean. Itinéraire en quatre lieux.

CHICOUTIMI

Dans Tu aimeras ce que tu as tué, Kevin Lambert mettait à feu et à sang la ville de Chicoutimi où il a grandi, et où ses parents habitent encore. On était loin de la coquette rue Racine, de ses cafés et restos à la mode et des belles maisons centenaires de briques rouges qui surplombent la rivière Saguenay. Non, le Chicoutimi de Kevin Lambert était plutôt un lieu glauque et dangereux où la violence était tapie derrière les portes closes des bungalows en série.

«J'ai des souvenirs doux-amers de mon enfance et de mon adolescence», confie Kevin Lambert. Nous marchons dans le bois derrière le Séminaire de Chicoutimi, l'école privée qu'il a fréquentée au secondaire. «J'étais souvent désigné comme un leader négatif quand j'étais jeune», se souvient le jeune homme de 26 ans.

Comme bien des ados qui se sentent un peu dans la marge, le jeune Kevin se réfugiait dans les livres. Dans sa chambre peinte en jaune, rouge et noir, aux couleurs de son film fétiche Kill Bill de Quentin Tarantino, il passait de longues heures à lire.

«Je lisais tout ce qui me tombait sous la main: Agatha Christie, Mary Higgins Clark, Amos Daragon, Stephen King... Le premier livre littéraire que j'ai lu, c'est L'étranger de Camus. C'est dans un cours au cégep que j'ai allumé.»

Pour Kevin Lambert, l'école n'a pas été un refuge, mais plutôt un lieu où il restait sur ses gardes. «Au primaire et au secondaire, j'étais hétéro. Les homosexuels étaient ceux qui étaient intimidés. Je n'avais pas envie de m'identifier à ça.» C'est à 18 ans qu'il a commencé à se définir comme homosexuel, mais il a attendu de vivre à Montréal pour l'assumer complètement. «Chicoutimi, c'est petit, tout le monde se connaît, souffle-t-il. Je n'ai pas fait de coming out, je suis contre ça. C'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui qu'avant, mais quand tu te dis homosexuel, tu te positionnes tout de même face à une norme imposée. Tu es ‟contre" la norme. Moi, je suis contre l'homosexualité mainstream, le mariage gai... À mes yeux, c'est une forme de normalisation pour être mieux accepté.»

Le jeune homme a compris très tôt qu'il n'allait pas faire de vieux os dans la ville de ses parents. «J'ai toujours voulu partir, avoue-t-il. À l'université, je me suis trouvé un programme - scénarisation et littérature - qui ne se donnait pas dans ma région pour avoir une excuse pour aller étudier à Montréal.»

C'est d'ailleurs dans le cadre d'un cours sur l'influence du cinéma dans la littérature qu'est né Querelle de Roberval, un roman qui raconte un conflit de travail qui dégénère. «Il fallait partir d'une image, j'ai choisi une scène de piquetage sur le bord d'une route. C'est devenu mon mémoire de maîtrise, dirigé par Catherine Mavrikakis. Le personnage de Querelle n'était pas encore là, il est arrivé plus tard. Je l'ai emprunté à Jean Genet [auteur de Querelle de Brest].»

Vive le marcottage!

Kevin Lambert revendique le droit à l'emprunt en littérature. «J'essaie de penser mon rapport à la littérature en dehors de la filiation, car pour moi, il s'agit d'un rapport très chargé de connotations hétérosexuelles issu du modèle familial traditionnel, explique-t-il. Moi, je m'intéresse à d'autres modes génératifs comme le marcottage, qu'on pratique avec les plantes. On arrache une tige, on la plante dans la terre et ça pousse. C'est ce que j'ai fait avec Querelle. Je l'ai coupé chez Genet et je l'ai planté dans mon roman. Ça a créé un autre personnage avec une autre histoire.»

Jean Genet n'est pas le seul que Kevin Lambert a pillé pour écrire son Querelle de Roberval. Le roman est truffé d'emprunts à Rimbaud, à Virginie Despentes, à Jean Blaise, etc. «Je suis contre le plagiat et pour la piraterie, lance le doctorant en littérature à l'Université de Montréal.

«L'originalité n'est pas une valeur très intéressante à mes yeux, et le droit d'auteur me semble une valeur plutôt commerciale qu'on a appliquée à la littérature et qui est devenue esthétique avec le temps. Au fond, c'est une invention capitaliste qui n'a rien à voir avec la littérature.»