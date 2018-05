Roxane Gay: Bad féministe, une voix qui dérange

Roxane Gay est devenue incontournable

Professeure d'anglais au Liberal Arts College de l'Université Purdue, dans l'Indiana, Roxane Gay est très active sur plusieurs plateformes. «Elle est très présente sur Twitter, qu'elle utilise comme véhicule pour faire circuler ses idées, note Martine Delvaux. Elle occupe le terrain, elle est inspirante, elle ne lâche pas, réplique à tout le monde tout en écrivant et en donnant des conférences. Je ne sais pas comment elle fait. Elle a également participé à l'écriture des bandes dessinées Black Panther avec Ta-Nehisi Coates. Enfin, Roxane Gay est une femme noire, fille d'immigrants haïtiens. Elle mesure plus de six pieds, est obèse et bisexuelle. Disons qu'elle incarne la diversité au sens large. Chez les jeunes femmes, elle est devenue une figure incontournable, une tête d'affiche du féminisme actuel.»

Roxane Gay a écrit un livre-culte

Publié en anglais en 2014, ce livre est arrivé à un bon moment, selon la professeure en littérature de l'UQAM. «Dans sa version anglaise, Bad Feminist est paru au moment où les mouvements féministes étaient en train de reprendre du poil de la bête, note Martine Delvaux. Le timing était excellent, un peu comme Toilettes pour femmes de Marilyn French ou Backlash de Susan Faludi. Il a été critiqué par plusieurs lors de sa sortie, mais il s'est imposé et est devenu une référence.» Rappelons que l'année de la sortie du livre le magazine Time a déclaré 2014 «l'année Roxane Gay». Pourquoi le livre a-t-il mis autant de temps à se retrouver dans les librairies québécoises (il est paru le 22 mars en France)? «Parce que la traduction française ne tenait pas la route, affirme Martine Delvaux. Le texte français comportait des erreurs, entre autres en ce qui concerne les différents niveaux scolaires américains. De plus, il n'était pas féminisé et on sentait même les préjugés du traducteur, un homme, qui faisait fi de la bisexualité de l'auteure. La réviseure Aimée Verret a fait un excellent travail pour rendre le texte le plus ouvert possible en termes de genre, pour tester une langue la plus neutre possible.»

Bad féministe. Roxane Gay. Préface de Martine Delvaux. Édito. 352 pages.