Masi de Gary Victor: monter à genoux, descendre debout

Dans son plus récent roman, d'un humour féroce, Gary Victor baisse le froc de l'élite haïtienne en racontant l'ascension politique et la chute morale de Dieuseul Lapénuri, homme médiocre et vaguement homophobe, nommé ministre aux Valeurs morales de la République, qui doit se prononcer sur la tenue ou non du premier festival gai et lesbien de Port-au-Prince. Disons que son livre Masi a tout pour faire scandale en Haïti.

On dit souvent de lui qu'il est comme un Stephen King ou un Patrick Senécal haïtien. Mais il n'y a qu'un seul Gary Victor. Son oeuvre, qui compte de nombreux titres, dont Saison de porcs, Soro, Maudite éducation ou Collier de débris, tâte les genres populaires du roman policier ou fantastique, souvent les deux en même temps, le tout arrosé de clairin (alcool fort haïtien), et saupoudré de culture vaudou.

On ne s'ennuie jamais dans un livre de Gary Victor, et son dernier, Masi, est carrément délirant. Orgiaque, lubrique, absurde, c'est une attaque frontale contre l'élite au pouvoir, et quand on lui demande, alors qu'il est de passage à Montréal pour lancer son livre, si c'est son roman qui risque le plus de faire scandale, lui qui a pourtant l'habitude d'utiliser la fiction et l'humour pour dénoncer les failles de son pays, il l'admet: «C'est sûr!»

Masi commence raide. Ou dur, si vous voulez. Dieuseul Lapénuri (déjà, ce nom!) est un homme banal et sans ambition, méprisé par son père, poussé dans le dos par sa femme, qui se voit parachuté ministre aux Valeurs morales et citoyennes. Mais avant de lui confier ce poste convoité, le président exige de lui une fellation. Craignant de perdre sa femme si près du but, il s'exécute. Et cet homme médiocre en tout procure une telle jouissance au président que ça le met en danger auprès de tous les autres ministres jaloux, qui chercheront à savoir quel est son don - on va jusqu'à interroger un missionnaire québécois pédophile à Montréal. Et comme si ce n'était pas assez, on l'a promu à ce poste pour qu'il tranche la question de Festi Masi, premier festival gai et lesbien d'Haïti, qui fait grimper aux rideaux tous les religieux. Parce que, bien sûr, l'homosexualité est une perversion de Blancs qu'on veut introduire dans l'île pour la corrompre.

Gary Victor estime que la question gaie avance malgré tout en Haïti, «même s'il y a beaucoup de résistance», et même si le mot créole «masisi» est l'équivalent de l'insulte «tapette» chez nous (le mot pour lesbienne est «madivin»). «Je pense qu'il y a une tolérance dans la population, poursuit-il, mais il y a en même temps une réticence comme partout ailleurs. Une acceptation qui se fait lentement.» Il faut dire aussi que dans un pays où les droits fondamentaux de la majorité sont souvent bafoués, les droits des minorités ne sont pas dans les priorités.

Un roman sur la courtisanerie

Fait intéressant, ce point de départ est inspiré d'un fait réel, soit l'annulation du festival Massimadi qui devait avoir lieu en 2016 à Port-au-Prince, ce qui avait échauffé les esprits, en pleine campagne électorale. Récupération politique, menaces de mort, manque d'organisation, on a entendu toutes sortes de versions sur l'annulation de ce festival, mais on se souvient des propos du sénateur Jean-Renel Sénatus, qui dénonçait une incitation à la débauche de la jeunesse haïtienne. «Les gens ont eu l'impression que ce festival voulait imposer quelque chose de l'extérieur, ç'a été vu comme une agression», note l'écrivain.

Mais pour Gary Victor, qui ne nomme personne dans son roman, cette affaire n'est qu'un prétexte à raconter autre chose. Masi n'est pas tant un roman de sensibilisation à la cause gaie qu'une illustration de l'hypocrisie des moeurs des gens au pouvoir.