Helen Antoniou, la belle-fille des Molson

Un homme discret

L'ouvrage, très fouillé et très documenté, à mi-chemin entre la saga familiale et le thriller économique, dresse le portrait d'un homme discret, chimiste de profession qui, tout au long de sa vie et de sa carrière, n'a cessé de croire à la pérennité de l'institution brassicole fondée par ses ancêtres. Mais contre toute attente, le projet de livre sur sa carrière n'est pas né d'une volonté corporative, mais d'un souci personnel et familial.

«Mon beau-père a pris sa retraite de Molson en 2010, après avoir surmonté une foule d'obstacles et d'épreuves afin de ramener le hockey et la bière chez Molson», dit-elle.

«Peu de temps après sa retraite, il a subi une opération au dos qui l'a diminué physiquement. Il a alors arrêté toutes ses activités et s'est isolé. Andrew et moi, on a senti qu'on allait le perdre. On s'est dits qu'il fallait lui trouver un projet pour le ramener parmi nous.»

Le projet d'une biographie a ainsi vu le jour.

Réservé et discret de nature, Eric Molson n'était pas intéressé par la prise de la plume pour parler de lui-même. Sa bru est venue à son secours en proposant de conduire une série d'entrevues avec lui. Il a accepté à deux conditions : que le livre sorte simultanément et dans le même format en anglais comme en français. Et qu'il raconte la vérité, les bons coups comme les moins bons, sans faux-fuyants ni complaisance.

Cette dernière condition venait avec son lot de difficultés pour Antoniou, qui se demandait jusqu'où elle pouvait aller dans sa quête de vérité sans nuire à son beau-père et à sa belle-famille. Et sans non plus que le livre devienne un règlement de comptes avec Ian Molson, le cousin contre lequel Eric Molson s'est âprement battu pour garder le contrôle de Molson.

En fait, dans ce livre comme dans cette famille, deux courants de pensée s'affrontent : celui privilégiant la valeur à court terme de l'action et celui soucieux de la valeur à long terme d'une entreprise assise sur une tradition et vieille de plusieurs générations. Brasser de l'argent ou brasser de la bière...