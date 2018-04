Paris vu (et dessiné) par Dany Laferrière

D'autres, déstabilisés par ses dessins offerts sans complexe, lui ont dit que si ce livre a pu être publié, c'est parce qu'il est connu et académicien. «C'est le contraire. Quand on est connu, la seule différence, c'est qu'on sait très vite qu'on n'accepte pas ton livre. Et quand tu es à l'Académie française et que tu proposes quelque chose que les gens ne veulent pas, ils essaient même de te protéger, en disant: "Attention, tu vas te ridiculiser."»

En fait, ses éditeurs Charles Dantzig et Pascal Assathiany, face à l'imposante masse de feuilles qu'il leur a présentée dans une valise, ont dit oui tout de suite. Quant à ses collègues académiciens, dit-il, ils sont carrément ravis du résultat - certains, plus discrets avec lui, l'ont approché avec un enthousiasme nouveau.

Pas aussi naïf qu'on le croit

Assis sur un divan, nous feuilletons son livre, dont il pointe tous les détails, comme s'il ne se lassait toujours pas de son nouveau terrain de jeu. Bien qu'il y ait des allusions à la peinture naïve haïtienne, il estime que ce n'est pas sa principale influence, parce que trop de genres sont mélangés. Ce qu'il y a de plus haïtien dans ce livre, croit-il, c'est sa joie. «Il n'y a pas beaucoup de gens en Europe qui gardent une gaieté tout au long comme ça sur 320 pages sans tomber dans une névrose à un moment donné», note-t-il.

Il est très content d'avoir absolument tout écrit à la main, même la bibliographie et les détails d'édition, entourés de ses deux personnages récurrents, une sorte d'alter ego et un chat baveux. «Ce n'est pas tous les jours qu'un lecteur va lire même l'ISBN d'un livre!» On lui fait remarquer que son personnage principal, celui qui dit «je» et qui raconte la vie de Dany Laferrière, ben... il est blond, non? Est-ce une façon de rappeler que la couleur de peau, c'est une affaire qui existe surtout dans le regard du Blanc, lui qui invite aussi à Paris Césaire, Fanon ou James Baldwin? «Exactement. C'est là que l'individu entre. Un autre aurait fait ça et on lui aurait dit: "Tu es colonisé, tu te prends pour qui? Tu es en train de blanchir..." Moi, je me fous de vous. Baldwin, Césaire, je ne les dessine pas en noir, parce que ce qu'ils sont pour Paris est évident. Je cherche à trouver les traits fondamentaux de la personne. Le dessin peut ne pas être juste, mais l'âme est captée. Regarde ici, c'est ma mère, et toute la famille, et tout le monde est blond, parce que j'aime ce jaune-là. C'est aussi le signe que le narrateur n'est pas forcément l'auteur.»

«De toute façon, je ne connais aucun blond qui ne soit pas un faux blond. Marilyn Monroe, Madonna... Et moi!»

Ce dont il est le plus fier, c'est sa mise en pages. «Ce que j'ai apporté et qui est carrément un talent, c'est la mise en scène, le placement sur la page. C'est définitif. C'est ce qui fait que le truc a passé, ce côté déterminé. Parce que le lecteur doit sentir qu'il y a une détermination.»

Et pour lui, son vrai lecteur (et surtout sa lectrice) va arriver dans trois mois minimum. C'est-à-dire le lecteur qui va avec lui reculer, comme il l'écrit, jusqu'à «l'enfance de l'art». Car en retournant à l'écriture manuscrite et au dessin, en réutilisant sa main loin de l'ordinateur, en nous obligeant à ralentir et à retourner son livre de tous les côtés en rigolant pour découvrir le moindre détail dans chacune des pages de ce livre, Dany Laferrière nous tend en quelque sorte la main pour aller jouer avec lui et perdre toute notion du temps. «Ce livre est un trou noir, il nous happe et on doit enlever son esprit critique pour plonger dedans. Je disais au dessinateur de Vava [sa série pour enfants] de faire en sorte que l'enfant passe au moins 45 minutes sur chaque page. Les enfants adorent ça. Il faut redevenir un enfant pour lire vraiment ce livre, c'est-à-dire avoir du temps, cette chose que seuls les enfants ont. Alors les gens, quand ils vont considérer que ceci est un livre, ils vont dire: "Hou là, tu nous as menti, ce n'est pas du tout léger, c'est inépuisable." Il n'y a pas de tension dramatique, pas de suspense, pas de progression, et si tu sautes une page, tu ne rates rien... Sauf ton plaisir.»

Autoportrait de Paris avec chat. Dany Laferrière. Boréal. 320 pages.