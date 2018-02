Frédérick Lavoie: du danger de la littérature en régime autoritaire

Le dernier livre du journaliste et écrivain Frédérick Lavoie, Avant l'après - Voyages à Cuba avec George Orwell, mélange d'essai, d'autofiction et d'expérimentations littéraires, se dévore comme un polar. Car en ayant comme angle la publication du célèbre roman 1984 de George Orwell à Cuba, Frédérick Lavoie est allé tester à sa façon les limites de la liberté d'expression sous le régime de Fidel Castro peu de temps avant sa mort. Une question: la littérature est-elle encore dangereuse à Cuba?

QUAND LE JOURNALISTE ALIMENTE L'ÉCRIVAIN

Frédérick Lavoie n'en est pas à ses premières armes dans le rayon de ce que les anglophones appellent la «non-fiction». Journaliste indépendant, notamment collaborateur à La Presse et au Devoir, il a arpenté plusieurs pays pour y trouver des histoires qui ont servi le journalisme, mais qui ont aussi donné des livres fascinants: Allers simples - Aventures journalistiques en Post-Soviétie, Ukraine à fragmentation et maintenant Avant l'après - Voyages à Cuba avec George Orwell, tous publiés à La Peuplade. Il est déjà en train d'en mitonner deux autres.

«Je tiens à être journaliste ET écrivain. Je suis très à l'aise d'avoir le cul entre deux chaises, parce que l'écrivain est nourri par le journaliste. Sans lui, il n'y aurait pas ces aventures-là, la matière première de mes livres. Je contribue comme tous les journalistes à écrire le premier brouillon de l'histoire, pour ensuite lui donner une couche de plus dans mes livres. C'est un deuxième brouillon, parce que l'Histoire, elle s'écrit souvent plus tard.» Et c'est bien parce que Cuba est à un tournant historique - avec la mort de Fidel Castro, la visite d'Obama - qu'il a eu envie de saisir un présent appelé à changer. D'où l'Avant l'après du titre.

1984, le baromètre

C'est tout à fait par hasard que Frédérick Lavoie est tombé sur cette histoire qui peut certes faire un bon papier, mais qui est devenue une curieuse enquête dans laquelle on plonge avec lui : la traduction et la publication à Cuba en 2016 du célèbre roman dystopique 1984 de George Orwell - auteur qu'il considère comme une boussole morale -, dans lequel on trouve un portrait saisissant d'un monde totalitaire et dont on pourrait faire des parallèles avec l'autoritarisme à Cuba. Il découvre qu'une autre traduction a déjà circulé en 1961, peu de temps après la révolution. Le journaliste veut alors savoir qui est à l'origine de la première traduction, et aussi qui a lancé le projet de republier 1984 en 2016, puisque les deux livres paraissent à des moments charnières de l'histoire cubaine.

«Je me suis servi de ça pour finalement étudier cette société, en menant une enquête que je savais un peu vaine, mais sa finalité était moins importante que de me servir de ça comme prétexte pour aborder la scène littéraire cubaine, la liberté d'expression, et le passé aussi, en me replongeant dans les archives.»

Ce faisant, il dévoile comment tout le monde patine un peu autour de ce titre, plus ou moins sulfureux dans une période plutôt en suspens à Cuba.

Le tabou de Fidel

Frédérick Lavoie a rencontré certaines personnes qui affirment qu'on ne publie pas à Cuba de livres qui critiquent directement le régime, «en insinuant que 1984 critique les régimes autoritaires, mais pas celui de Cuba, parce qu'il n'y a pas les mots Cuba ou Fidel Castro», dit-il. «En entendant tout ça, je me suis dit: elle est là, la frontière de la liberté d'expression. J'ai compris que c'était un peu ça, le tabou, et j'ai voulu le transgresser, en comprenant que je ne courrais probablement pas de risque réel et que je n'en ferais pas courir aux autres. Mais évidemment, j'étais dans l'anticipation!»