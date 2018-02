Sylvie Drapeau et L'enfer: les limites de l'amour

Après Le fleuve, Le ciel, voici L'enfer. Votre troisième roman parle aussi de vos morts, de vos deuils. Celui-ci est particulièrement douloureux, le suicide de votre frère Richard qui laisse la narratrice devant énormément de questions.

C'est un livre sur la schizophrénie et l'amour aussi, je crois. Ça se passe sur sept, huit ans, contrairement aux autres. C'est un pauvre fou. Il a complètement déraillé.

L'une des pistes de réponse à ce suicide, c'est la mort de la mère qui l'a bouleversé.

La santé de son esprit a commencé à se détériorer à la mort de celle qu'il appelait son alliée. Sans elle, c'était plus difficile pour lui de rester du côté de la raison.

C'était un être doux, ultrasensible, peut-on dire?

Il avait une fragilité, c'est certain. Mais tout est vrai et faux dans un roman. La vérité se trouve peut-être ailleurs. La narratrice se demande aussi s'il n'était pas dangereux pour Richard de choisir des études, la comptabilité, qui ne lui correspondaient pas, et ce, pour épater le père. Mais je ne prétends pas connaître la vérité. Je l'ai vécue, observée et sentie. C'est ce qui traverse cette famille, la meute, l'horreur que représente la maladie mentale.

Parmi les questions les plus douloureuses, on se demande si on a assez, beaucoup ou mal aimé ce frère fragile.

Oui, mais, au fond, pourquoi tient-on autant à garder les gens du côté des vivants? Les gens meurent, c'est la réalité. Pourquoi la mort est-elle nécessairement vue comme un échec? Ne peut-on pas juste accepter la vie quand elle est là? Puis, quand c'est fini, c'est fini.