Leïla Slimani: la grande noirceur

Lauréate du prix Goncourt 2016, Leïla Slimani livre maintenant une grande enquête sur la sexualité au Maroc. À travers une série d'entretiens, l'auteure de Chanson douce dépeint un monde de frustrations où la sexualité hors mariage est interdite, et où les relations sexuelles entre mari et femme s'apparentent souvent à de la violence conjugale. La Presse a interviewé celle qui a été nommée lundi par le président Emmanuel Macron représentante de la France au Conseil permanent de la Francophonie, où elle défendra des projets en lien avec l'éducation, la culture et l'égalité femmes-hommes.

Pourquoi était-il important pour vous de donner la parole aux femmes afin qu'elles parlent de leur sexualité?

La parole des femmes, leur vécu, leur monde secret m'ont toujours intéressée et passionnée, autant sur le plan littéraire que journalistique. On voit aujourd'hui, dans le monde occidental et aux États-Unis, avec l'affaire Weinstein, à quel point la parole des femmes reste une question problématique qui est souvent liée à la honte. Il y a une difficulté à libérer cette parole. Or, j'avais le sentiment qu'elle était plus que jamais d'actualité.

Au Maroc, la sexualité est quelque chose de compliqué. La femme doit être vierge pour son mari, les relations sexuelles hors mariage sont interdites, les femmes sont soumises à une interprétation très stricte du Coran. Vous affirmez que l'identité musulmane repose sur le corps des femmes. Que voulez-vous dire?

De manière générale, le corps de la femme a toujours fait peur à l'homme ainsi qu'à toutes les Églises. Aujourd'hui, c'est dans le monde musulman que les choses sont plus visibles, mais on a vu la même chose dans d'autres religions. C'est pour cela que les femmes doivent se réapproprier les textes du Coran et leur interprétation, pour aller vers une vision plus juste et plus égalitaire, et vers les Lumières aussi. La femme a toujours porté l'honneur de sa famille et de sa communauté sur ses épaules. Or, elle n'est la femme de personne et son destin ne lui appartient qu'à elle. On n'a pas à constamment le relier au destin de la communauté.

Dans votre livre, quelqu'un dit: «La misogynie n'est pas spécifique à l'islam mais bien à toute l'humanité.» Que pensez-vous de la vague de dénonciations à laquelle nous assistons aujourd'hui?

Je suis vraiment fascinée de voir qu'il y a encore 10 ans, le féminisme et la question du droit des femmes étaient considérés comme ringards. On ne s'y intéressait plus. Je me réjouis de voir aujourd'hui à quel point il y a une résurgence des revendications féministes et une envie de solidarité entre les femmes. Il y a cette idée qu'on n'est pas seules et que celles qui parlent et qui ouvrent le chemin permettront à d'autres de les suivre et de profiter de cette brèche. J'ai le sentiment qu'il y a une sorte de renouveau des combats féministes et une envie de prendre la parole, de dire que ce n'est plus possible, qu'il y a un système qui est en train de mourir et qu'il faut prendre acte de la mort de ce système. Il faut construire un nouveau monde dans lequel ces vieilles pratiques patriarcales ne perdurent plus.