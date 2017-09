L'idole de Louise Desjardins: faux et usage de faux

On pourrait croire à vous lire qu'on est tous l'idole de quelqu'un, mais une idole, c'est beaucoup plus qu'une personne idéale, non?

Les idoles se fabriquent, on ne naît pas idole. La question que je me suis posée, c'est pourquoi les gens sont si idolâtres. C'est religieux de considérer un être humain comme un dieu. Aujourd'hui, on n'a plus de dieu abstrait, alors on en crée en chair et en os. Les gens semblent avoir besoin de trouver meilleur que soi. C'est comme une drogue, quelque chose qui nous console, qui nous fait oublier la condition humaine.

C'est un peu dérangé, du moins dérangeant?

J'écris toujours sur des choses qui me dérangent. La mère du personnage principal, Éveline, avait Eva Perón comme idole. Elle n'avait pas pu répondre elle-même à ses propres aspirations, alors elle voyait Eva comme une projection d'elle-même.

Même Éveline a des idoles littéraires sud-américaines, surtout, Cortázar, Borges, Márquez?

L'avantage de la littérature, c'est que tu peux aimer ce qu'un auteur écrit sans connaître cette personne, sans l'idéaliser. On peut adorer des livres dont on ne connaît absolument rien de l'écrivain. C'est la beauté de l'art.

Le frère d'Éveline est une grande vedette du cinéma un peu détestable. Il ne faut pas y voir de ressemblance avec votre frère à vous, un certain Richard?

[Rires] Il n'est pas détestable, juste trop occupé, mais non, cela n'a rien à voir. [...] Je ne fais pas d'autofiction, mais du réel recyclé. Je ne crois pas qu'un écrivain écrive complètement en dehors de lui, de toute façon.

C'est la fabrication des vedettes qui vous préoccupe dans le fond?

Ça fait 35 ans que j'écris et personne ne me reconnaît dans la rue. Par contre, un acteur écrit un livre et, tout de suite, quelqu'un quelque part crie au chef-d'oeuvre. On ne sait plus si on vénère le comédien ou son écriture. Éveline est en dehors du star-system et essaie de comprendre puisqu'elle devient l'une des victimes de la notoriété de son frère. Ce n'est pas mon cas.