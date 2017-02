Gilles Legardinier: l'auteur qui fait rire

Le premier miracle est un thriller, avec de gros punchs qu'on ne peut pas dévoiler ici, et beaucoup de recherche. Vous aviez envie d'aller ailleurs avec ce livre?

Oui. Et je demande à mes lecteurs la possibilité d'avoir cette liberté. Mais la base pour moi, c'est que l'action est intéressante quand elle est vécue par des gens. L'idée était de prendre deux personnages qui pourraient être les personnages d'une comédie [dans Le premier miracle, un historien et une agente secrète] et de les placer face à quelque chose qui les dépasse et qui nous dépasse.

Après un livre comme celui-là, on fait quoi?

Un autre livre! Je repars sur ce qu'on va appeler de façon réductrice une «comédie», mais ce n'est pas une comédie pour moi. Les précédents ont été catalogués en comédie parce qu'il y avait de l'humour, mais le succès n'est pas venu à ces livres parce qu'il y avait de l'humour. Mais ce ne sont pas des gens morts de rire qui sont venus me voir, ce sont des gens émus.

Qu'est-ce qui vous fait rire?

La vie. Les ruptures. Les choses qui arrivent quand on ne s'y attend pas. Les prétentieux qui se loupent. Les dièses dans la vie, ce qui ne devrait pas réussir et qui marche, mais de façon inattendue, notre ridicule... La personne dont je me moque le plus, c'est moi. On me raconte beaucoup d'anecdotes et je ne les mets jamais dans mes livres, car tout le monde dirait que c'est impossible!

Il y a un courant en France de feel-good books qui est très populaire... Vous sentez que vous en faites partie?

Ce sont les journalistes qui ont trouvé cette appellation. Tout le monde a expliqué pourquoi mes livres ont une bonne recette. Si c'est si facile, faites-en aussi! Mon premier livre, Demain j'arrête, avait d'abord été tiré à 4000 exemplaires en France, mais on en a vendu plus de 1,2 million! Je suis un enfant du bouche-à-oreille. C'est une maman qui l'a passé à sa fille, qui l'a passé à sa collègue. Et les maris qui en ont eu assez de voir leur femme rire sans savoir pourquoi, et qui ont décidé de mettre le nez dedans. Un lecteur a besoin de lire autre chose qu'un auteur qui fait juste son travail. Il y a des tas de romans bien fabriqués... mais les gens ont besoin d'un supplément d'âme. Que le boucher, il aime vraiment sa viande. Que l'infirmière prenne vraiment soin de ses patients. Vous voyez? J'appartiens à l'espèce des gens qui s'occupent de ceux qui les entourent. Et c'est pour eux que j'écris.

Le premier miracle. Gilles Legardinier. Flammarion. 528 pages.