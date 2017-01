Noémi Schaub et l'AJAR: du canular au roman

L'AJAR

Née il y a cinq ans, l'Association de jeunes auteur-es romandes et romands (l'AJAR) réunit 18 auteurs qui se sont rencontrés lors de différentes remises de prix. «Nous sommes devenus amis, nous n'avions pas envie de retourner écrire chacun de notre côté, on s'est dit: "On va se mettre ensemble, ce sera plus rigolo", explique Noémi Schaub. Il n'y avait pas de manifeste, seulement le désir de travailler ensemble et de faire tomber l'ego dans un processus de création. Et puis de brouiller un peu les pistes. Au final, ça nous a beaucoup amusés.» D'où leur acronyme, qui rappelle le pseudonyme de Romain Gary, écrivain qui aimait lui aussi brouiller les pistes! «Quand on a compris que notre acronyme formait le mot "ajar", on a trouvé que le lien de cousinage nous plaisait bien», dit Noémi Schaub en souriant. Performances, oeuvres uniques et éphémères dans des formats particuliers, expositions, l'AJAR a laissé sa trace un peu partout. Mais c'est la première fois qu'un de ses projets est publié. «C'est aussi la première fois que tous les membres du collectif participent à un même projet.»

L'exposition

Il y a deux ans, le festival Québec en toutes lettres avait comme thème Doubles et pseudos et rendait justement hommage à Romain Gary. «On s'est dit: "On est obligés d'y aller". Ce thème-là, c'est pour nous.» Ainsi est né le personnage d'Esther Montandon, une fausse auteure suisse romande au coeur d'une exposition qui a été présentée pendant le festival, et à laquelle ils ont donné une date de naissance, de mort et une histoire. «On a cherché ce qui constitue une auteure et on a créé sa bio, des synopsis de ses livres, cherché des objets d'enfance, sa machine à écrire. On a aussi garanti sa présence sur internet avec une page Wikipédia.» Le résultat, dit Noémi Schaub, était totalement crédible. «Les gens ont vraiment marché.»

Le livre

En montant cette fameuse expo autour d'Esther Montandon, l'AJAR a senti le besoin d'écrire un vrai livre que les gens pourraient feuilleter. Les 18 auteurs se sont donc réunis un soir pour écrire ce roman en fragments qui raconte le deuil et la souffrance d'Esther après la mort accidentelle de sa fille Louise. «Nous avions un synopsis, des thèmes, chacun son tour avait son fragment à écrire, pendant environ une demi-heure chacun. On se lisait ce qu'on avait écrit et on se donnait des feed-back, ce qui nous a aidés à trouver, petit à petit, une voix qui aurait été difficile à imposer autrement.» Tout n'a pas été écrit en une nuit, bien sûr, et une équipe restreinte a travaillé aussi à peaufiner le tout, à couper les incohérences, à uniformiser la langue. Une fausse édition a ensuite été imprimée à 25 exemplaires.