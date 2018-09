Mykonos: la cruauté des dieux ****

Pavel et ses amis boivent, font la fête, séduisent, sont séduits et ignorent les dangers - car quand on est jeune, on est immortel, c'est bien connu.

Mais un drame, causé par l'enchaînement des désirs, et de la méconnaissance de soi pourrait-on ajouter, point à l'horizon, brillamment tissé par l'écriture précise et sans affects d'Olga Duhamel-Noyer.

Elle décrit parfaitement bien ce peuple apatride que sont les touristes, qui dénaturent souvent les lieux où ils s'agglutinent. Et ses personnages ont cette tragique légèreté rappelant les héroïnes de Françoise Sagan.

* * * *

Mykonos. Olga Duhamel-Noyer. Héliotrope. 114 pages.