Le Blond, tome 2: un plat réchauffé **1/2

L'acteur et humoriste d'origine marocaine a lancé le premier tome à pareille date l'an dernier. Un album illustré par Spoon qui mettait en vedette le personnage du Blond, créé par Gad Elmaleh en 2005 pour son spectacle L'autre, c'est moi.

Le Blond, qui est parfait en tout, continue ici de faire ressortir tous nos défauts et maladresses. En famille, au boulot, en vacances ou avec son amoureuse, Le Blond fait tout tellement mieux que L'Autre, alter ego d'Elmaleh.

Sans oublier ses enfants, polis, doués et eux aussi bons en tout. L'effet de surprise du premier tome passé, ce deuxième opus nous paraît à la fois convenu et répétitif.

Il y a bien quelques gags qui font leur effet, mais malgré la multiplication des situations, de plus en plus absurdes, on a l'impression d'avoir fait le tour du jardin. Au point où l'on sourit à peine en tournant les pages.

Se peut-il que l'humoriste ait poussé un peu le bouchon avec ce personnage du Blond? La question est posée.

* * 1/2

Le Blond, tome 2. Gad Elmaleh. Michel Lafon. 48 pages.