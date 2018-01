Cantique de l'acacia: entre traditions et révoltes africaines ***1/2

Dans sa prose captivante, le Togolais d'origine Kossi Efoui raconte l'histoire de la famille de Grace, de ses espoirs, entre traditions et révoltes, de la liberté et des contraintes.

Le roman se déroule principalement au Ghana. Io-Anna quitte sa famille dans le déshonneur pour rejoindre le colporteur Sunday, après que sa cousine s'est immolée par le feu pour échapper à un mariage arrangé. Elle donne naissance à deux bébés mort-nés, alors qu'elle désire ardemment un enfant.

Joyce a fui le Togo, sans souvenir de sa vie précédente, et a été miraculeusement rescapée de la noyade vers l'âge de 7 ou 9 ans. Io-Anna et Sunday adoptent la petite. Joyce est très attachée à sa grand-mère paternelle, Grace, une vieille sage originaire de Côte d'Ivoire, et à son grand-père, Silvano, fils de pêcheur.

Le colonialisme et l'indépendance des pays africains vécus par Grace et Silvano font écho aux conflits et aux dictatures que couvre 60 ans plus tard leur petite-fille, devenue journaliste.

Le roman tourne principalement autour des trois femmes, fortes et déterminées, et alterne entre passé et avenir, alors que le récit se poursuit jusqu'en 2021. Une histoire intéressante portée par une écriture poétique et originale.

* * * 1/2

Cantique de l'acacia. Kossi Efoui. Éditions du Seuil. 285 pages.