Donnacona: formidable voyage ***1/2

Dans ses trois nouvelles, l'auteur nous fait faire un formidable voyage au coeur du territoire et des sentiments humains, avec toujours cette écriture fluide et d'une beauté limpide, où les phrases naviguent d'un lieu à une époque à un état d'esprit sans que jamais on s'y perde. Au contraire, on ne peut être mieux qu'en compagnie des mots d'Éric Plamondon.

On relit avec émotion l'histoire de cet homme solitaire dont la mère vient de mourir, et qui, lors d'un après-midi de pêche au saumon dans la rivière Ristigouche, se promène de la grande histoire épique à la sienne.

«Extrait

« J'étais suspendu à la rambarde du pont, à vingt mètres au-dessus des rochers battus par les rapides de la rivière Jacques-Cartier. C'est ici qu'elle prend son dernier élan avant de se jeter de toutes ses forces dans le fleuve Saint-Laurent. On était venus traîner en ville, comme d'habitude le vendredi soir. On avait entamé notre six-pack de bière derrière le dépanneur et vidé une bouteille de mauvais vin blanc mousseux à côté de l'église. On tournait en rond sur nos mobylettes. On avait envie de quelque chose d'extraordinaire, mais on n'avait aucune idée de ce que pouvait être quelque chose d'extraordinaire un vendredi soir d'automne à Donnacona. »»