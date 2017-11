L'ossuaire: de la vie des morts ****

Son roman est empreint de justesse psychologique et de profondeur philosophique. C'est fort et incontournable comme la mort, interdit et inouï comme la vie.

De la vie où l'on est censé apprendre à mourir. De la vie qui grouille de boue, de sang, de pensées, de désirs et de dégoût quand on regarde la mort en face. Pas en mirant l'au-delà, mais l'au-dedans. Il n'y a pas un mot de trop ou qui manque chez Audrey Lemieux.

«EXTRAIT

« Non, nous ne savons pas sur combien de morts nous marchons chaque jour, ni combien de dalles de trottoirs sont cénotaphes pour des corps enfouis, dans le secret, au plus creux du sol. Dans la rue, je ne cesse de songer que j'emboîte le pas aux morts, aux gens morts pas plus tard qu'hier ou la semaine dernière, aux gens qui marchaient d'un pas vif, d'un pas lent, marchaient vers l'épicerie, le théâtre, la patinoire, la pharmacie, marchaient et ne se savaient pas près de mourir. Nous marchons continuellement sur les morts ou sur leurs traces, nous marchons à la mort, sans même nous en rendre compte. Marchons dans un épais brouillard de fantômes, et pourtant le temps nous paraît si clair et si dégagé. »»