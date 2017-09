Chemin de croix: quand Satan mène le bal ***1/2

Séparé de sa femme, père d'une ado à problèmes, cet amateur de blues et de whiskies raffinés se contente de son quotidien médiocre de traque de maris volages jusqu'au jour où il rencontre Claire Black, une étrange religieuse qui lui confie une mission pour le moins originale, une de ces affaires improbables qui va le heurter à un groupe de satanistes meurtriers. Bienvenue dans le cauchemar absolu des rites sataniques et des victimes écorchées vives!

Si Kelly est a priori un personnage un peu convenu, on apprécie néanmoins son humour acerbe et son regard cynique sur son époque. Quant à l'intrigue, elle est des plus tordues.

Conteur émérite, Gagnon nous entraîne dans une affaire étrange, riche en surprises, notamment dans le dernier quart du récit où le suspense atteint son paroxysme quand le passé explose à la face du détective. Le lecteur en sort un peu ébranlé!

* * * 1/2

Chemin de croix. Hervé Gagnon. Libre Expression. 374 pages.