No Future...: «Jean le pourri» et autres histoires punk...

L'intention est louable, mais le résultat, agaçant. Comme dans ce livre sur le punk, où il est question du «Pourri» (Johnny Rotten), des «Poupées de New York» (New York Dolls), de la chanson Joliment vide (Pretty Vacant), ou des «Pistolets du sexe» (on vous laisse deviner...).

Agaçant, oui. Mais c'est bien là le seul défaut de cet ouvrage par ailleurs monumental (600 pages, dont 50 de notes bibliographiques !), qui revient en profondeur sur la révolution punk et son impact durable sur la culture pop.

Dans les moindres détails

La première partie, consacrée à l'histoire de ce mouvement né en 1976, est prévisible. Mais elle met la table pour la seconde partie, beaucoup plus passionnante, où la culture punk est analysée jusqu'à la moindre épingle de nourrice.

Musique, vêtements, politique, philosophie, cheveux, drogue, violence, graphisme... le phénomène est abordé sous toutes ses coutures (déchirées), avec ce qu'il faut de distance et de regard critique pour remettre les pendules à l'heure et pourfendre des idées reçues.