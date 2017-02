25 cents et autres histoires à la pièce: nourrissant exercice de style ***1/2

Des titres qui vont de «Pourquoi les chameaux portent leur bosse sur leur dos?» à «L'amitié», en passant par «Mon voisin est ukrainien» et «Le lilas est mort».

Ensuite pour le résultat, punché, poétique, mystérieux, étrange, surréaliste, drôle, philosophique... Chaque petite histoire - les plus longues font trois pages - évoque un univers en soi, est construite intelligemment et est dotée d'une véritable conclusion.

Jamais on ne reste sur notre faim, même dans les plus courtes, par exemple ce «Désir d'apocalypse»: Dans votre silence, la poussière flotte et retombe, peu à peu en petits tas de ficelles./Vous vous êtes trompés d'endroit.

Marie-Chantale Gariépy dépasse ici l'exercice de style pour toucher à l'essentiel de l'écriture, avec intelligence et un certain amusement. Du bonbon, qui se dévore rapidement, mais qui nourrit quand même.

* * * 1/2

25 cents et autres histoires à la pièce. Marie-Chantale Gariépy. Tête Première. 112 pages.